Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CAPTEI: Passagem à maioridade reúne poucos e bons no aniversário de Rebeca Moreira

Ambientação assinada por Carine Moreira imprimiu emoção e memória à data

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Rebeca Moreira celebrou seus 18 anos em encontro de tom reservado e afeto evidente, no cenário elegante do Iate Clube.

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Filha de André Bastos e Carine Moreira, a aniversariante reuniu familiares e amigas em uma comemoração intimista, marcada por identidade e charme na medida certa.

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

A ambientação levou assinatura afetiva de Carine Moreira, que transformou o espaço em narrativa sensível, onde cada detalhe traduzia amor, emoção e memória. Nada ali era excessivo: tudo era intenção.

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Carine Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Os bolos, da Sapore Trufado, dividiram atenções com o menu escolhido a dedo — sushi de Elcio Nagano, preferência declarada da aniversariante.

Legenda: Sapore Trufado
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Sapore Trufado
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: LC Moreira

Entre brindes e sorrisos, a celebração foi menos sobre festa e mais sobre passagem. Rebeca chega à maioridade cercada de luz, personalidade e sonhos já em movimento.

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Veja nas fotos da movimentação social captadas por Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Rebeca Moreira
Foto: Gabriel Rissi