Mel Maia fala pela primeira vez sobre morte da mãe: 'Pessoa mais importante da minha vida'

A atriz Mel Maia, de 21 anos, falou pela primeira vez neste sábado (6) sobre o falecimento da mãe.

A artista disse, em comunicado nas redes sociais, que tem vivido os "dias mais tristes de sua vida".

"Passando aqui para agradecer demais cada mensagem de carinho, cada oração e cada pessoa que tem me mandado força e afeto. Isso tem feito toda a diferença para mim e para os meus", disse.

Estou cuidando da minha família, vivendo esse processo no meu tempo, com calma e com amor. É a presença diária de quem me ama que está me ajudando a levantar a cada dia neste momento difícil, lidando com o luto pela pessoa mais importante da minha vida. Mel Maia Atriz

Mel Maia ressaltou que a mãe "marcou o coração de cada um que passou pelo seu caminho e ela deixa um legado de alegria e amor".

DÉBORA MAIA TINHA 53 ANOS

Débora Maia, mãe de Mel Maia, foi encontrada morta no próprio apartamento em 28 de novembro, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.

Veja também Zoeira Karoline Lima e Léo Pereira reatam relacionamento Zoeira Ex-BBB Felipe Prior é absolvido em segunda instância de acusação de estupro Zoeira Ex de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb desabafa em campanha contra violência doméstica

Ela tinha 53 anos e tem outra filha, a estudante de odontologia Yasmin, de 24 anos. Débora também é mãe de Lukas, que morreu aos 3 anos de idade, antes do nascimento das duas meninas.

O velório e a cremação foram realizados em 29 de novembro, na capital carioca.