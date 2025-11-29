Diário do Nordeste
Corpo da mãe de Mel Maia é velado e será cremado no Rio de Janeiro

Débora Maia foi encontrada morta no banheiro de seu apartamento, nesta sexta-feira (28).

Escrito por
Redação
Zoeira
Mãe de Mel Maia morreu.
Legenda: Débora Maia era mãe de duas jovens.
Foto: Reprodução/Redes Sociais

O velório da mãe da atriz Mel Maia, começou às 12h, deste sábado (29) no Crematório da Penitência, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A despedida será seguida da cremação do corpo, prevista para às 15h, no mesmo local.

Débora Maia, de 53 anos, foi encontrada sem vida por uma funcionária, na manhã desta sexta-feira. O corpo de Débora estava dentro da banheira de seu apartamento, onde morava sozinha, na zona sudoeste do Rio. As informações são da revista Quem.

A equipe de Mel Maia confirmou a informação da morte da mãe da atriz nas redes sociais. No entanto, não divulgou a causa do óbito.

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família", escreveu.

Débora chegou a ser empresária de Mel Maia. A mulher também era mãe da jovem Yasmin Maia, de 24 anos. E, perdeu um filho de três anos de idade, antes das duas filhas nascerem, segundo informações da revista Veja.

