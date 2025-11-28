Saiba quem é Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia
Débora chegou a ser empresária da filha.
A mãe da atriz Mel Maia, Débora Maia, de 53 anos, foi encontrada morta em seu apartamento, nesta sexta-feira (28).
Débora chegou a ser empresária da filha quando Mel iniciou sua carreira artística.
Além de jovem atriz, Débora também tem uma outra filha, a estudante de odontologia Yasmin, de 24 anos.
Ela também é mãe de Lukas, que morreu aos 3 anos de idade, antes do nascimento das duas meninas, segundo a revista Veja.
Em outubro de 2024, a mãe de Mel Maia compartilhou um desabafo, citando ingratidão das filhas.
"Sinto-me um lixo diante das minhas filhas, que optaram pelo desconhecido ao amor da mãe delas", escreveu Débora, na época.
MORTE
A equipe da artista confirmou a informação da morte nas redes sociais. No entanto, não divulgou a causa do óbito.
"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família", escreveu.
Conforme a revista Quem, uma empregada encontrou o corpo de Débora na banheira de seu apartamento no Rio de Janeiro.
O velório e a cremação serão realizados no sábado (29), no Crematório da Penitência, no Caju. A cerimônia está prevista para iniciar às 12h15, enquanto a cremação deve ocorrer às 15h15, conforme o jornalista Leo Dias.