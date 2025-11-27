Após post de Luiza Possi, Maria Gadu diz que relação delas foi 'um erro'

“Uma mulher de Bíblia” foi uma das frases usadas pela cantora Luiza Possi em um vídeo publicado nas redes sociais que repercutiu após receber comentário de Maria Gadú. As duas teriam se relacionado no passado.

O post de Luiza, feito na última segunda-feira (25), traz reflexões sobre a Bíblia, poder e injustiça. “O bem é bem mesmo que todos estejam agindo mal. Aqueles que creem que têm mais poder que Deus podem até ocupar altos cargos, mas pela força que há no Nosso Criador, assim como subiram, descerão”, compartilhou.

Na legenda da publicação, Luiza Possi afirma que acredita que a fé irá ajudá-la a passar pelo momento chamado por ela de "muito difícil".

Possível relacionamento

Maria Gadú e Luiza Possi tiveram um relacionamento, que nunca tinha sido assumido. No comentário, Gadú confirmou a relação. Inclusive, a cantora demonstrou arrependimento por se relacionar com Luiza: “Foi um erro”, comentou Gadú.

Legenda: As cantoras já tiveram um relacionamento, agora confirmado por Gadú. Foto: Reprução/X

Após o comentário da ex, feito um dia após a postagem, Luiza desativou os comentários.

Ex faz post com suposta indireta

A manifestação de cunho religioso de Luiza Possi repercutiu também graças à publicação de outro ex da cantora, o ator Pedro Neschling.

Internautas apontaram, nas redes sociais, uma suposta indireta dele para ela.

“Tem gente que parece que sofreu lobotomia e, infelizmente, não reconhecemos mais. O negócio é assustador mesmo. Uma pena”, compartilhou Pedro no X. Pedro Neschling Ator

Luiza Possi não se manifestou sobre as falas.