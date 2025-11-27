Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na Roça? Vote

Luiz Mesquita, Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado estão na décima roça de "A Fazenda 17". O menos votado pelo público sai da atração na noite desta quinta-feira (27).

A berlinda foi finalizada nessa quarta (26), com a vitória de Walério Araújo na Prova do Fazendeiro.

Qual peão do trio você quer que permaneça no programa? Vote abaixo.

VOTE EM QUEM VOCÊ QUER QUE FIQUE

inter@

Veja também Zoeira Netflix tem instabilidade durante estreia de Stranger Things 5 Zoeira Como pedir ao ChatGPT recomendações de filmes e séries perfeitas?

COMO FOI A FORMAÇÃO DA DÉCIMA ROÇA

A berlinda começou na noite de terça-feira (25) com Saory Cardoso distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ela ficou com o Poder da Chama Branca e entregou o da laranja ao Dudu Camargo.

Em seguida, a dentista já revelou o pergaminho e pôde escolher entre imunidade à indicação do Fazendeiro, à votação da sede ou ao Resta Um, e então preferiu se salvar da dinâmica final.

Depois foi a vez do fazendeiro Dudu indicar Walério Araújo ao primeiro banco da roça.

Na votação cara a cara, Rayane Figliuzzi recebeu sete votos e ocupou o segundo banco da berlinda. Diante disso, ela puxou Kathy da Baia.

No entanto, Dudu decidiu usar o Poder da Chama Laranja e trocou a terceira roceira por Toninho Tornado.

No Sobra Um, Luiz Mesquita foi o último e completou a formação. Ao decidir quem seria votado da Prova do Fazendeiro, escolheu impedir Ray de competir.

Após a dinâmica de formação da roça, o ator Créo Kellab foi expulso do reality show após agredir Fabiano Moraes.

Nessa quarta, Walério venceu a dinâmica pelo chapéu de fazendeiro e a berlinda se consolidou.