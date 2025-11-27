A Fazenda: Walério vence Prova do Fazendeiro e escapa da Roça

O estilista Walério Araújo venceu a Prova do Fazendeiro na noite dessa quarta-feira (26) em "A Fazenda 17", conquistando o cobiçado chapéu após uma disputa com Luiz Mesquita e Toninho Tornado.

Agora, os peões perdedores se juntam a Rayane Figliuzzi na roça desta quinta (27).

Como foi a Prova do Fazendeiro

A dinâmica dessa noite foi dividida em três etapas: em “cozinhas” separadas, cada peão precisava conferir o pedido do “cliente”, representado por animais, buscar as caixas com os ingredientes na despensa e montar a receita em uma frigideira gigante.

No entanto, nem todos os itens eram úteis, e o único jeito de removê-los da panela era fazendo movimentos de “mestre cuca”, mexendo no utensílio somente pelo cabo. Se algum ingrediente correto caísse no chão, o competidor tinha que recolher tudo e recomeçar.

O primeiro a completar a missão avançaria direto para a rodada final, que seria disputada com o vencedor da segunda fase. No fim, quem repetisse o processo no menor tempo levaria o chapéu.

Veja também Zoeira Vídeo: Créo é expulso de 'A Fazenda' após agredir Fabiano Zoeira Netflix tem instabilidade durante estreia de Stranger Things 5

Na primeira rodada, Walério se destacou e garantiu vaga direta na etapa decisiva.

Mesquita e Toninho disputaram a chance de continuar no jogo. O humorista completou a tarefa mais rápido, venceu o duelo e seguiu para enfrentar o estilista. Com a derrota, o atleta garantiu a vaga na décima roça.

Na rodada final, Walério e Toninho travaram uma disputa acirrada. Depois de algumas manobras, o estilista concluiu a atividade primeiro e garantiu o chapéu de fazendeiro.