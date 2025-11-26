Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Vídeo: Créo é expulso de 'A Fazenda' após agredir Fabiano

Ator deu um soco contra a região da cabeça do pai de Viih Tube.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:49)
Zoeira
Combinação de duas imagens mostra momento em que Créo Kellab desfere soco na região da cabeça de Fabiano Moraes durante um dos intervalos do reality show a Fazenda. Agressão gerou a expulsão do ator.
Legenda: Artista não se opôs a decisão do programa, mas acusou ex-colega de "golpe baixo".
Foto: Reprodução/RecordTV.

O ator Créo Kellab foi expulso do reality show "A Fazenda 17", na madrugada desta quarta-feira (26), após agredir Fabiano Moraes. O caso aconteceu durante um dos intervalos do programa ao vivo.  

Na ocasião, o pai da influenciadora Viih Tube teria entrado em uma discussão intensa com o artista e Toninho Tornado, logo após a formação preliminar da décima roça e a eliminação de Maria Caporusso, conforme informações do Splash, do portal Uol

Créo partiu para cima de Fabiano e desferiu um soco contra a região da cabeça do peão (assista à cena abaixo), que reagiu chamando a atenção da produção para a agressão. 

VEJA VÍDEO DA AGRESSÃO

COMO FOI A EXPULSÃO

Então, em seguida, a apresentadora Adriane Galisteu, que já se encaminhava para encerrar o programa, retornou e anunciou ao vivo sobre a decisão da RecordTV de expulsar Créo.

"Infelizmente, tô pra dar uma péssima notícia pra vocês. O Créo deu um soco no Fabiano. Foi analisado pela produção e direção e tem uma regra. O público de casa viu, todo mundo viu, mas a gente tava com programa ao vivo, tinha que entregar o programa, por isso que tô aqui falando com vocês. Por isso, Créo, por favor, dirija-se ao closet, você está expulso do programa", disse a comunicadora. 

O ator aceitou a decisão, mas protestou ao argumentar que Fabiano teria usado "o golpe mais baixo".

Como reagiu Fabiano

A expulsão repercutiu entre os peões ao longo da madrugada. Em uma das conversas, Fabiano disse que gostava de Créo e lamentou o "descontrole" do ex-colega de confinamento

Em um papo com Dudu Camargo, o pai de Viih Tube revelou que caso o programa não tivesse expulsado o ator, ele teria desistido e saído da atração. "Falaria: 'não entro na sede antes dele sair da casa, porque ele é um agressor'", ilustrou. 

Segunda expulsão desta edição 

Créo é o segundo participante a sair de "A Fazenda" após infringir as regras sobre a agressão. A primeira foi a atriz mexicana Gaby Spanic, expulsa após dá tapa em rosto de Tàmires Assis

Na ocasião, a artista, conhecida por protagonizar a novela "Usurpadora", fez um desabafo sobre a passagem do programa e, então, agrediu a cunhã. "Defenda-se! Perdoe-me! Por que você não se defende?", perguntou em seguida.

"Foi um prazer conhecê-los. Adeus! Siga com seus jogos sujos. Eu não concordo com seus jogos sujos. Eu não suporto mais a violência!", disse Spanic na ocasião. 

Nesta terça-feira (25), a mexicana oficializou a mudança para o Brasil ao anunciar que tirou o CPF

