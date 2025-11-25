‘A Fazenda 17’: Maria Caporusso é eliminada em roça especial do reality

A influenciadora Maria Caporusso foi a nova eliminada de “A Fazenda 17” na noite desta terça-feira (25). Ela disputou a preferência do público com Kathy Maravilha e Fabiano Moraes.

Com o estilo de votação alterado para que o público votasse em quem deveria sair e não ficar, a empresária recebeu 47,15% dos votos, seguida de Kathy com 27,33%, e Fabiano, com 25,52%.

O resultado vai de encontro ao resultado da enquete promovida pelo Diário do Nordeste, que indicava a saída de Maria.

Após a eliminação, a dupla que sobreviveu foi direto para a formação da nova roça.

Como foi formada a roça especial?

A dinâmica "Escola Rural" pedia que os peões julgassem uns aos outros escolhendo placas de um quadro negro, correspondentes a disciplinas como geografia, história e matemática. Atrás de cada matéria, havia uma ação.

Quem sobrasse nas três primeiras rodadas, sentava em um banco, e, o público já sabia que esses seriam os roceiros.

Os três ficaram sem receber plaquinhas na dinâmica e, conforme combinado com o público, caíram direto na berlinda.