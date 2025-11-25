Diário do Nordeste
Beto Carrero suspende atração radical após morte de piloto

Parque interrompe show por tempo indeterminado enquanto o caso é investigado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Lurrique Ferrari tinha 36 anos, e trabalhava no parque havia um ano.
Legenda: Lurrique Ferrari tinha 36 anos e trabalhava no parque havia um ano.
Foto: Reprodução/X.

O Beto Carrero World anunciou a suspensão, por tempo indeterminado, do espetáculo “Hot Wheels Epic Show” após a morte do piloto Lurrique Ferrari, de 36 anos, durante uma apresentação de manobras radicais em Penha (SC). O parque ainda não definiu quando, ou se, a atração retornará à programação.

A confirmação foi feita nesta terça-feira (25), em uma publicação nas redes sociais que prestou homenagem ao atleta, chamado pelo parque de "artista da velocidade". Lurrique sofreu um impacto na cabeça ao atingir uma rampa durante o show no último domingo (23). Ele foi levado ao hospital, passou por cirurgia, mas não resistiu. A Polícia Civil investiga o caso.

Natural de Adamantina (SP), o piloto era especialista em wheeling e stunt e trabalhava no parque havia um ano, realizando o que considerava seu sonho.

O acidente ocorreu diante do público, entre eles o cantor e influenciador Netinho Silva, que filmava o espetáculo. Ao chegar em casa, ele soube da morte do piloto e lamentou o ocorrido: "Meu celular estava descarregado. Assistimos a outro show e, quando cheguei em casa e coloquei o celular para carregar, vi as pessoas informando o falecimento do piloto. Eu tinha postado um vídeo no Instagram, mas quero deixar meus sentimentos aos amigos e familiares do piloto", declarou ao g1.

O impacto fatal aconteceu quando Lurrique tentou completar uma sequência de rampas. Ele seguia outro piloto, que concluiu a manobra, mas acabou batendo a cabeça na estrutura antes de cair no chão. Em nota oficial, o parque afirmou que o atleta recebeu socorro imediato: "Neste momento de dor indescritível, manifestamos nossa solidariedade, respeito e sentimentos aos familiares, amigos e colegas de equipe".

