Piloto morre após acidente em apresentação no Beto Carrero World
O motociclista foi socorrido, mas não resistiu.
Um piloto de moto, identificado como Lurrique Ferrari, morreu neste domingo (23), após acidente em show com manobras radicais no parque temático Beto Carrero World, em Santa Catarina.
O motociclista se chocou contra uma rampa durante a apresentação, segundo informação confirmada pelo g1. Centenas de espectadores na plateia viram o momento do acidente.
Segundo o portal, Lurrique chegou a ser levado para o Hospital Marieta Konder Bornhauser, localizado na mesma região. Ele passou por cirurgia, mas não resistiu.
Veja também
O parque Beto Carrero World, em nota ao g1, lamentou a morte do motociclista, disse que o socorro foi imediato e que a causa do acidente será apurada.
“O parque está prestando suporte à família e já iniciou seus protocolos internos para apuração das causas do acidente”, expressa trecho da nota.
Nas redes sociais, internautas e amigos lamentaram a morte do profissional. “Perdemos um irmão.. a nação de pilotos brasileira está em luto. Meu eterno amigo..”, escreveu um internauta.