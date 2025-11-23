Quem é o influenciador brasileiro acusado de desviar R$ 146 milhões via Pix

Furto qualificado e associação criminosa pelo desvio ilegal de mais de R$ 146 milhões de um banco, via Pix. Essas são as credenciais de Gabriel Spalone, empresário e influenciador digital brasileiro na mira do governo argentino há meses devido aos crimes que cometeu.

Ele foi extraditado da Argentina para o Brasil na última sexta-feira (21) após ser preso por autoridades do país vizinho em 27 de setembro, na Grande Buenos Aires. Gabriel era considerado foragido após ser alvo da Operação Dubai da Polícia Civil de São Paulo contra crimes virtuais.

De acordo com a investigação, ele e outros réus, identificados como Guilherme Coelho e Jesse da Silva, usavam a credencial de uma prestadora de serviços para acessar contas da instituição financeira que teve o dinheiro desviado.

Veja também País COP 30: 21 pessoas receberam atendimento médico após incêndio País Roubo a joalheria em shopping de SP termina com sete presos

Em seguida, a quadrilha usava diversas contas bancárias para receber os repasses via Pix. A fraude foi abaixo quando passou a ser notada por um dos bancos, que acionou a polícia. As informações são do g1.

Vida de luxo nas redes sociais

Gabriel acumula mais de 800 mil seguidores nas redes sociais, onde ostentava uma vida de luxo. Ele declarava ser sócio de duas empresas de investimentos financeiros. Agora, ele está detido no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarulhos.

Legenda: Defesa de Gabriel afirma que o cliente concordou com a extradição para que possa provar a inocência. Foto: Montagem/g1/Reprodução/TV Globo.

A defesa do influenciador declarou que ele é inocente das acusações, mesmo após autoridades brasileiras incluírem o nome dele na lista da Difusão Vermelha da Interpol depois da decretação da prisão preventiva dele pela Justiça do Brasil.

Afirmou também afirmou que o próprio cliente concordou com a extradição para que possa provar a inocência, e entrou com pedido de liberdade provisória para que o influencer possa responder aos crimes em liberdade. A Justiça ainda não se manifestou sobre a solicitação.