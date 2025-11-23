Diário do Nordeste
Quem é o influenciador brasileiro acusado de desviar R$ 146 milhões via Pix

Gabriel Spalone foi extraditado da Argentina e chegou ao Brasil no último dia 21.

Escrito por
Redação
País
Na imagem, Gabriel Spalone, um homem com cabelo escuro e algumas mechas claras, sorri levemente para a câmera enquanto posa em um ambiente externo noturno. Ele está vestindo uma camisa social branca de manga comprida, com os braços cruzados na frente. No seu braço direito, que está visivelmente tatuado com desenhos que incluem rosas, ele usa um relógio de pulso grande com uma pulseira preta. Ao fundo, palmeiras e suas luzes de destaque se refletem em uma superfície de água calma.
Legenda: Nas redes sociais, Gabriel declarava ser sócio de duas empresas de investimentos financeiros.
Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.

Furto qualificado e associação criminosa pelo desvio ilegal de mais de R$ 146 milhões de um banco, via Pix. Essas são as credenciais de Gabriel Spalone, empresário e influenciador digital brasileiro na mira do governo argentino há meses devido aos crimes que cometeu.

Ele foi extraditado da Argentina para o Brasil na última sexta-feira (21) após ser preso por autoridades do país vizinho em 27 de setembro, na Grande Buenos Aires. Gabriel era considerado foragido após ser alvo da Operação Dubai da Polícia Civil de São Paulo contra crimes virtuais.

De acordo com a investigação, ele e outros réus, identificados como Guilherme Coelho e Jesse da Silva, usavam a credencial de uma prestadora de serviços para acessar contas da instituição financeira que teve o dinheiro desviado.

Em seguida, a quadrilha usava diversas contas bancárias para receber os repasses via Pix. A fraude foi abaixo quando passou a ser notada por um dos bancos, que acionou a polícia. As informações são do g1.

Vida de luxo nas redes sociais

Gabriel acumula mais de 800 mil seguidores nas redes sociais, onde ostentava uma vida de luxo. Ele declarava ser sócio de duas empresas de investimentos financeiros. Agora, ele está detido no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarulhos.

Na imagem, uma montagem de três fotos de Gabriel Spalone. A foto da esquerda mostra ele em pé em um aeroporto, vestindo uma jaqueta escura e calças jeans, segurando uma bolsa estampada. Ele está ladeado por dois seguranças. A foto central é uma foto policial ou de registro, onde ele está vestido com uma camisa polo escura, em frente a um fundo branco com logotipos da PSA (Polícia de Segurança Aeroportuária) da Argentina. A foto da direita mostra ele de costas, andando em um corredor de aeroporto, ainda segurando a bolsa, seguido por oficiais, um dos quais veste um colete da Interpol.
Legenda: Defesa de Gabriel afirma que o cliente concordou com a extradição para que possa provar a inocência.
Foto: Montagem/g1/Reprodução/TV Globo.

A defesa do influenciador declarou que ele é inocente das acusações, mesmo após autoridades brasileiras incluírem o nome dele na lista da Difusão Vermelha da Interpol depois da decretação da prisão preventiva dele pela Justiça do Brasil.

Afirmou também afirmou que o próprio cliente concordou com a extradição para que possa provar a inocência, e entrou com pedido de liberdade provisória para que o influencer possa responder aos crimes em liberdade. A Justiça ainda não se manifestou sobre a solicitação.

