COP 30: 21 pessoas receberam atendimento médico após incêndio

Participantes chegaram a inalar fumaça e tiveram crises de ansiedade. Conferência termina nesta sexta-feira (21).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:59)
País
Dois caminhões de bombeiros vermelhos e amarelos estão estacionados ao lado de uma grande estrutura temporária coberta por lona branca. Três bombeiros, usando capacetes e uniformes vermelhos e pretos, estão na área entre os veículos e a estrutura. Um grande reservatório de água azul escuro cilíndrico está visível perto da parede da estrutura. O caminhão da direita tem as palavras
Legenda: Após incêndio, COP 30 terá agenda normal nesta sexta (21).
Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil.

A COP 30 deve retomar integralmente as atividades nesta sexta-feira (21), último dia de programação oficial, após um princípio de incêndio registrado na tarde de quinta-feira (20).

O fogo atingiu a chamada Zona Azul, espaço sob responsabilidade da Convenção do Clima da ONU (UNFCCC) e onde se concentram as principais reuniões da conferência, em Belém.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado em cerca de seis minutos. Ainda assim, todo o espaço foi evacuado para inspeção e, durante esse período, passou à gestão das autoridades brasileiras. Após cerca de seis horas de trabalho, os bombeiros concederam novo alvará de funcionamento, permitindo que a Zona Azul fosse reaberta às 20h40 e devolvida à administração da ONU.

As agendas previstas para esta sexta, portanto, devem ocorrer normalmente. Apenas a área diretamente atingida pelo fogo — uma pequena parte do Pavilhão dos Países — permanecerá isolada até o fim da conferência.

Atendimento médico e monitoramento de saúde

O Ministério da Saúde informou que 21 pessoas precisaram de atendimento após o incidente. Desse total, 19 tiveram inalação de fumaça e outras duas tiveram crises de ansiedade. Não houve registros de queimaduras ou ferimentos grave

Conforme o Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde (Ciocs), 12 pacientes já foram liberados, enquanto os demais permanecem sob acompanhamento em unidades de saúde de Belém e em um centro de referência. O Ciocs é coordenado pelo Ministério da Saúde em parceria com equipes estaduais e municipais.

Organização confirma segurança e retomada das negociações

Em nota oficial, a organização da COP 30 informou que o local foi considerado seguro após avaliação técnica e que as condições de operação foram restabelecidas.

O comunicado agradece a cooperação dos participantes e reforça a expectativa de que as negociações prossigam com “espírito de solidariedade e determinação” para garantir um resultado bem-sucedido na conferência.

A organização também confirmou que as sessões desta sexta serão abertas às partes e transmitidas online.

