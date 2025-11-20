Um incêndio atingiu um dos pavilhões da Conferência do Clima (COP30), em Belém (PA), na tarde desta quinta-feira (20). Os primeiros relatos começaram pouco depois das 14h, quando participantes perceberam fumaça na área conhecida como Pavilhão dos Países, localizada na chamada zona azul — espaço que concentra negociadores, ministros e representantes oficiais dos governos.

Por medida de segurança, todas as pessoas que estavam no local foram retiradas, e a energia elétrica do pavilhão foi imediatamente desligada. Até às 14h20, ainda não havia informações confirmadas sobre as causas do incêndio.

Em declaração por volta das 14h30, o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que as chamas haviam sido controladas pelas equipes de emergência. Não há registro de feridos.

A zona azul é considerada o núcleo diplomático da COP, onde ocorrem encontros bilaterais, debates estratégicos e negociações formais entre países. Mesmo com o incidente, a programação da conferência não havia sido oficialmente alterada até o momento.

Autoridades responsáveis pela organização seguem avaliando as condições do pavilhão para determinar quando o espaço poderá voltar a ser utilizado.

Helder Barbalho, governador do Pará, fez publicação na rede social "X" relatando que o fogo foi debelado. "O incêndio na zona azul da COP 30 está controlado! As equipes agiram rapidamente para evacuar a área e o está trabalhando no rescaldo do fogo. A brigada foi acionada pela ONU, responsável pela gestão do espaço durante a conferência".

Incêndio não deve afetar andamento de encerramento, diz ministro

Legenda: Fogo em pavilhão da COP 30 Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em coletiva, o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que o episódio não deve afetar o andamento nem o encerramento oficial do evento, previsto para amanhã. A fala ocorreu logo após o incidente, quando equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas.

Sabino reagiu às especulações sobre um possível esvaziamento da conferência após a ONU ter enviado uma carta criticando aspectos da estrutura do evento em diferentes momentos.

Questionado se o episódio poderia provocar o cancelamento das atividades finais, o ministro foi categórico: “De forma alguma. Está sendo um grande sucesso até aqui”, declarou.

Segundo relatos preliminares, o incidente teria sido causado por um celular que pegou fogo, hipótese que ainda será confirmada pelas equipes técnicas. “Não foi porque um celular pegou fogo ali que a COP acabou, né, gente? Pelo amor de Deus”, afirmou o ministro, reforçando que a ocorrência foi rapidamente controlada.

O local do incidente fica próximo a um grande quartel do Corpo de Bombeiros, o que facilitou a resposta imediata. “Estamos aqui diante de dezenas de caminhões do Corpo de Bombeiros, dezenas de homens, tanto bombeiros militares quanto civis. O evento já foi contido”, explicou Sabino.

Apesar da possibilidade de suspender parte das negociações momentaneamente para reestabelecer a operação normal, Sabino destacou que a conferência já acumula avanços importantes. “Nós estamos no penúltimo dia e já tivemos muitas vitórias até aqui”, afirmou.