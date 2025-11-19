Saiba qual a previsão do tempo para o feriadão da Consciência Negra

O feriado da Consciência Negra nesta quinta-feira (20) será de cenários de tempo diferentes para algumas regiões do Brasil. Segundo o site Climatempo, no Centro-Sul a tendência é de tempo firme e temperaturas amenas, enquanto o Nordeste e Norte poderão ter temporais isolados e instabilidade (porém não em toda a região).

Isso ocorre, pois uma frente fria avança pelo litoral da Bahia, em especial no sul do estado, litoral e Recôncavo. Maranhão e Piauí também devem receber chuvas, diferente de capitais como Fortaleza (CE), João Pessoa (PB) e Recife (PE), que terão feriadão de sol com nuvens e calor e máximas entre 29°C e 30°C.

O norte do país segue com influência do corredor de umidade próximo da linha do Equador, com pancadas de chuva nos estados de Amazonas, Pará e Tocantins. Belém (PA), terá máxima de 32°C, com tempo abafado.

Para o Sudeste, a tendência é de tempo firme, com São Paulo (SP), por exemplo, enfrentado calor com máxima de 26°C. Na capital Rio de Janeiro, haverá variação de nuvens com ventos moderados, com máxima próxima dos 28°C.

Manhãs geladas no Sul

O contraste vem do Sul, pois na região da Serra Catarinense, as manhãs devem marcar 5°C. Já nas capitais sulistas, o tempo é mais firme, com baixas e máximas entre 24°C e 28°C.

Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e Florianópolis (SC) terão sol aparecendo entre nuvens, mas sem volumes de chuva significativos.