Quase 100 cidades do CE têm aviso de 'chuvas intensas' até quinta-feira (20); veja lista

O período de pré-estação chuvosa no Ceará ainda não começou oficialmente, mas o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta quarta-feira (19), um aviso de “perigo potencial” para chuvas intensas em 97 municípios. Ele terá início às 16h e tem final programado para 6h de quinta-feira (20).

Os riscos potenciais de cor amarela, conforme o Instituto, são de precipitações entre 20 mm/h e 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 km/h a 60 km/h.

Apesar disso, o órgão aponta baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Entre as principais áreas que podem ser afetadas, estão municípios do Cariri, Sertões, Centro-Sul, Norte, Noroeste e Vale do Jaguaribe.

Veja também Ceará Quem é Edcley Teixeira, cearense que ‘previu’ questões do Enem 2025 Ceará Qual o impacto do fechamento do Hospital César Cals para pacientes e profissionais?

Aproximação de frente fria

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta que a região Nordeste tem a presença de nuvens de chuva mais desenvolvidas no centro-sul do estado do Piauí e oeste da Bahia. A nebulosidade no centro-sul e noroeste do estado deve aumentar "devido à aproximação de uma frente fria, que deve chegar ao sul da região Nordeste".

"Esse sistema está contribuindo para diminuir a pressão atmosférica no interior do Nordeste, o que deve favorecer o aumento da nebulosidade, que deve persistir no centro-sul e oeste cearense ao longo da quinta e sexta-feira (20 e 21 de novembro, respectivamente)", analisa a Funceme.

Devido ao fenômeno, há "alta possibilidade de chuva isolada" na tarde e noite de hoje (19) nas macrorregiões do Cariri, Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba.

Para quinta-feira (20), a possibilidade de chuva aumenta nessas mesmas áreas, com previsão de chuvas isoladas. Além dessas regiões, também há possibilidade de chuvas isoladas na faixa litorânea e Maciço de Baturité devido a atuação do sistema de brisa terrestre, entre o final da madrugada e começo da manhã.

O que é a pré-estação chuvosa?

O mês de novembro não está inserido na chamada Pré-Estação chuvosa do Ceará. É o mês de dezembro que marca o início desse período, que vai até janeiro.

Segundo a Funceme, esses dois meses têm média pluviométrica de 130,3 milímetros, sendo 31,6 mm no primeiro mês e 98,7 mm no segundo.

Geralmente, as primeiras chuvas da Pré-Estação chegam ao sul do Estado, especialmente no Cariri. Já em janeiro, elas tendem a ser mais generalizadas e significativas em todo o território.

Atenção durante as chuvas

Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores, uma vez que existe “leve risco de queda e descargas elétricas”.

As pessoas também não devem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada deve ser evitado. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja os municípios em “perigo potencial” por chuvas intensas: