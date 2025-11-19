Quase 100 cidades do CE têm aviso de 'chuvas intensas' até quinta-feira (20); veja lista
Precipitações devem ser favorecidas por aproximação de frente fria ao Estado.
O período de pré-estação chuvosa no Ceará ainda não começou oficialmente, mas o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta quarta-feira (19), um aviso de “perigo potencial” para chuvas intensas em 97 municípios. Ele terá início às 16h e tem final programado para 6h de quinta-feira (20).
Os riscos potenciais de cor amarela, conforme o Instituto, são de precipitações entre 20 mm/h e 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 km/h a 60 km/h.
Apesar disso, o órgão aponta baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Entre as principais áreas que podem ser afetadas, estão municípios do Cariri, Sertões, Centro-Sul, Norte, Noroeste e Vale do Jaguaribe.
Aproximação de frente fria
Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta que a região Nordeste tem a presença de nuvens de chuva mais desenvolvidas no centro-sul do estado do Piauí e oeste da Bahia. A nebulosidade no centro-sul e noroeste do estado deve aumentar "devido à aproximação de uma frente fria, que deve chegar ao sul da região Nordeste".
"Esse sistema está contribuindo para diminuir a pressão atmosférica no interior do Nordeste, o que deve favorecer o aumento da nebulosidade, que deve persistir no centro-sul e oeste cearense ao longo da quinta e sexta-feira (20 e 21 de novembro, respectivamente)", analisa a Funceme.
Devido ao fenômeno, há "alta possibilidade de chuva isolada" na tarde e noite de hoje (19) nas macrorregiões do Cariri, Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba.
Para quinta-feira (20), a possibilidade de chuva aumenta nessas mesmas áreas, com previsão de chuvas isoladas. Além dessas regiões, também há possibilidade de chuvas isoladas na faixa litorânea e Maciço de Baturité devido a atuação do sistema de brisa terrestre, entre o final da madrugada e começo da manhã.
O que é a pré-estação chuvosa?
O mês de novembro não está inserido na chamada Pré-Estação chuvosa do Ceará. É o mês de dezembro que marca o início desse período, que vai até janeiro.
Segundo a Funceme, esses dois meses têm média pluviométrica de 130,3 milímetros, sendo 31,6 mm no primeiro mês e 98,7 mm no segundo.
Geralmente, as primeiras chuvas da Pré-Estação chegam ao sul do Estado, especialmente no Cariri. Já em janeiro, elas tendem a ser mais generalizadas e significativas em todo o território.
Atenção durante as chuvas
Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores, uma vez que existe “leve risco de queda e descargas elétricas”.
As pessoas também não devem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
O uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada deve ser evitado. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Veja os municípios em “perigo potencial” por chuvas intensas:
- Abaiara
- Acopiara
- Aiuaba
- Altaneira
- Antonina do Norte
- Ararendá
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barbalha
- Barro
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Canindé
- Cariré
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Catarina
- Catunda
- Cedro
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Farias Brito
- Graça
- Granjeiro
- Groaíras
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Ibiapina
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Madalena
- Mauriti
- Milagres
- Milhã
- Missão Velha
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Mucambo
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Orós
- Pacujá
- Parambu
- Pedra Branca
- Penaforte
- Pereiro
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Potiretama
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Reriutaba
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Cariri
- Santa Quitéria
- São Benedito
- Senador Pompeu
- Solonópole
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Tianguá
- Ubajara
- Umari
- Varjota
- Várzea Alegre