Quase 100 cidades do CE têm aviso de 'chuvas intensas' até quinta-feira (20); veja lista

Precipitações devem ser favorecidas por aproximação de frente fria ao Estado.

Nícolas Paulino
Ceará
Paisagem no interior do Ceará, com extenso campo verde e algumas áreas de terra e uma árvore seca em primeiro plano. Ao fundo, o céu é dominado por nuvens brancas e pesadas de chuva.
Legenda: Toda a região Centro-Sul do Estado pode ser favorecida pelas chuvas.
Foto: Honório Barbosa.

O período de pré-estação chuvosa no Ceará ainda não começou oficialmente, mas o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta quarta-feira (19), um aviso de “perigo potencial” para chuvas intensas em 97 municípios. Ele terá início às 16h e tem final programado para 6h de quinta-feira (20).

Os riscos potenciais de cor amarela, conforme o Instituto, são de precipitações entre 20 mm/h e 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 km/h a 60 km/h. 

Apesar disso, o órgão aponta baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Entre as principais áreas que podem ser afetadas, estão municípios do Cariri, Sertões, Centro-Sul, Norte, Noroeste e Vale do Jaguaribe.

Aproximação de frente fria

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta que a região Nordeste tem a presença de nuvens de chuva mais desenvolvidas no centro-sul do estado do Piauí e oeste da Bahia. A nebulosidade no centro-sul e noroeste do estado deve aumentar "devido à aproximação de uma frente fria, que deve chegar ao sul da região Nordeste".

"Esse sistema está contribuindo para diminuir a pressão atmosférica no interior do Nordeste, o que deve favorecer o aumento da nebulosidade, que deve persistir no centro-sul e oeste cearense ao longo da quinta e sexta-feira (20 e 21 de novembro, respectivamente)", analisa a Funceme.

Devido ao fenômeno, há "alta possibilidade de chuva isolada" na tarde e noite de hoje (19) nas macrorregiões do Cariri, Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba.

Para quinta-feira (20), a possibilidade de chuva aumenta nessas mesmas áreas, com previsão de chuvas isoladas. Além dessas regiões, também há possibilidade de chuvas isoladas na faixa litorânea e Maciço de Baturité devido a atuação do sistema de brisa terrestre, entre o final da madrugada e começo da manhã.

O que é a pré-estação chuvosa?

O mês de novembro não está inserido na chamada Pré-Estação chuvosa do Ceará. É o mês de dezembro que marca o início desse período, que vai até janeiro.

Segundo a Funceme, esses dois meses têm média pluviométrica de 130,3 milímetros, sendo 31,6 mm no primeiro mês e 98,7 mm no segundo.

Geralmente, as primeiras chuvas da Pré-Estação chegam ao sul do Estado, especialmente no Cariri. Já em janeiro, elas tendem a ser mais generalizadas e significativas em todo o território.

Atenção durante as chuvas

Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores, uma vez que existe “leve risco de queda e descargas elétricas”. 

As pessoas também não devem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada deve ser evitado. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja os municípios em “perigo potencial” por chuvas intensas:

  1. Abaiara
  2. Acopiara
  3. Aiuaba
  4. Altaneira
  5. Antonina do Norte
  6. Ararendá
  7. Araripe
  8. Arneiroz
  9. Assaré
  10. Aurora
  11. Baixio
  12. Banabuiú
  13. Barbalha
  14. Barro
  15. Boa Viagem
  16. Brejo Santo
  17. Campos Sales
  18. Canindé
  19. Cariré
  20. Caririaçu
  21. Cariús
  22. Carnaubal
  23. Catarina
  24. Catunda
  25. Cedro
  26. Crateús
  27. Crato
  28. Croatá
  29. Deputado Irapuan Pinheiro
  30. Ererê
  31. Farias Brito
  32. Graça
  33. Granjeiro
  34. Groaíras
  35. Guaraciaba do Norte
  36. Hidrolândia
  37. Ibiapina
  38. Icó
  39. Iguatu
  40. Independência
  41. Ipaporanga
  42. Ipaumirim
  43. Ipu
  44. Ipueiras
  45. Iracema
  46. Itatira
  47. Jaguaretama
  48. Jaguaribara
  49. Jaguaribe
  50. Jardim
  51. Jati
  52. Juazeiro do Norte
  53. Jucás
  54. Lavras da Mangabeira
  55. Madalena
  56. Mauriti
  57. Milagres
  58. Milhã
  59. Missão Velha
  60. Mombaça
  61. Monsenhor Tabosa
  62. Mucambo
  63. Nova Olinda
  64. Nova Russas
  65. Novo Oriente
  66. Orós
  67. Pacujá
  68. Parambu
  69. Pedra Branca
  70. Penaforte
  71. Pereiro
  72. Piquet Carneiro
  73. Pires Ferreira
  74. Poranga
  75. Porteiras
  76. Potengi
  77. Potiretama
  78. Quiterianópolis
  79. Quixadá
  80. Quixelô
  81. Quixeramobim
  82. Reriutaba
  83. Saboeiro
  84. Salitre
  85. Santana do Cariri
  86. Santa Quitéria
  87. São Benedito
  88. Senador Pompeu
  89. Solonópole
  90. Tamboril
  91. Tarrafas
  92. Tauá
  93. Tianguá
  94. Ubajara
  95. Umari
  96. Varjota
  97. Várzea Alegre

