Quem é Edcley Teixeira, cearense que ‘previu’ questões do Enem 2025

Natural de Sobral, na Região Norte do Ceará, Edcley de Souza Teixeira, 28, é estudante de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) e ganhou visibilidade nas redes sociais com suas previsões bem assertivas de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Entre 2023 e 2024, contando com o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL), foram 18 acertos, segundo publicação realizada em seu perfil oficial no Instagram.

O estudante disponibiliza em seu perfil um link que direciona a um PDF intitulado “ESSA [sic] QUESTÕES ESTARÃO NO ENEM 2023”, onde conta que participou do pré-teste do Enem, o Prêmio Capes Talento Universitário.

“Uma prova na qual o Inep avalia possíveis questões para o Enem. Com a colaboração de cinco amigos, conseguimos lembrar de 90 questões inéditas e, inspirado por suas contribuições, desenvolvi questões exclusivas e originais”, revela o estudante no arquivo.

No documento, ele afirma que “todas as questões são criações originais” dele, “embora tenham sido inspiradas em questões reais do pré-teste”.

“Dessa forma, não há qualquer risco jurídico envolvido, uma vez que a inspiração nas questões do pré-teste não implica em cópia ou plágio, e o Inep não possui o poder de censurar a memória de um estudante”, afirmava o cearense.

AÇÃO CONTRA O INEP

Em publicação de outubro de 2024, o estudante revelou que havia ganhado uma ação judicial contra o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

“Já fui destaque na mídia duas vezes – uma por acertar as questões oficiais do Enem 2024, incluindo o tema da redação, e outra por vencer uma ação judicial contra o Inep, garantindo a divulgação das questões sigilosas do Enem”, disse o cearense, sem detalhar o processo.

O QUE SÃO PRÉ-TESTES?

Segundo o Inep, a elaboração dos itens (questões) do Enem é um processo com várias etapas e que antecedem em muito a aplicação da prova em si.

“As questões estão em constante produção e muitas vezes são propostas em anos anteriores à edição do Enem. Isso ocorre porque elas fazem parte de um Banco Nacional de Itens (BNI), um repositório de questões à disposição do Inep para a elaboração das provas”, informou a entidade.

O BNI é uma coleção de itens de testes de natureza específica – organizada segundo determinados critérios – disponíveis para a construção de instrumentos de avaliação. Segundo o Inep, a manutenção do BNI depende da entrada constante de itens de qualidade. É do BNI que saem os itens que fazem parte do processo de pré-testagem.

O pré-teste é a etapa em que um conjunto de itens é exposto a uma amostra populacional com características semelhantes àquelas que possui o público-alvo do Enem e tem por objetivo a estimação de parâmetros, tais como a dificuldade, o grau de discriminação e a probabilidade de acerto ao acaso da questão.

A partir dos resultados obtidos com o pré-teste são realizadas análises estatísticas que permitem calcular esses parâmetros.

As questões que atendem aos critérios pré-estabelecidos são então reincorporadas ao BNI e passam a ficar disponíveis para a montagem de provas futuras. As que não obtêm aprovação são descartadas ou encaminhadas para aperfeiçoamento e posterior reaplicação em um próximo pré-teste.