Confira possíveis questões anuladas do Enem 2025
Caso suspeito de vazamento da prova foi registrado em cursinho pré-vestibular no Ceará.
Após suspeita de vazamento da prova do Enem 2025, três questões devem foram anuladas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O caso foi registrado em um cursinho pré-vestibular no Ceará.
Dentre as questões que devem ser anuladas, estão:
- Questão 122, sobre seleção adaptativa (prova amarela);
- Questão 123, sobre fotossíntese oxigênica (prova azul);
- Questão 132, sobre nível sonoro (prova azul).
Em nota, o Inep afirmou que “a Polícia Federal foi acionada para apurar a conduta e autoria na divulgação das questões e garantir a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação de questões sigilosas de forma indevida”.
Confira as três questões
Caso suspeito de vazamento no Ceará
Um estudante de Medicina de Sobral, município na Região Norte do Ceará, publicou diversos stories no Instagram revelando que "previu" questões das provas de Matemática e Ciências da Natureza.
Edcley Teixeira compartilhou capturas de tela mostrando questões idênticas que chegou a adiantar com seus alunos.