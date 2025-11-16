Alunos do 3º ano poderão usar Enem 2026 no lugar do Saeb; entenda

O ministro Camilo Santana anunciou, durante coletiva na noite deste domingo (16), que, a partir de 2026, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) servirá para avaliar os alunos do 3º ano que realizarem a prova. Até agora, o nível dos estudantes é medido, principalmente, pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

O Saeb é composto por uma série de testes e questionários e é um dos principais indicadores da qualidade da educação básica no Brasil, aplicado a cada 2 anos. A prova realiza um diagnóstico do desempenho dos estudantes desde o infantil ao Ensino Médio.

Camilo Santana explicou que solicitou ao Inep que fizesse todos os estudos para realizar essa implantação a partir de 2026. Para o ministro, como os alunos do 3º ano estão dedicados ao Enem, fazer o diagnóstico a partir desse exame trará um panorama mais real.

“O aluno, às vezes, para fazer a prova do Enem e a prova do Saeb ficava desmotivado, porque o foco do jovem, do adolescente, quando está no 3º ano é fazer o Enem para ter acesso à universidade. Então, a prova do Enem é onde ele se dedica mais, onde ele foca mais. Teremos resultados mais eficientes e mais fidedignos”, explicou o ministro.

O Inep, de acordo com informações do ministro da Educação, já fez todos os estudos e avaliou os padrões que vão ser utilizados para essa avaliação. Ele anunciou ainda que o Saeb continua e que essa medida servirá apenas aos alunos do 3º ano.

Portanto, agora, os alunos do 3º ano serão avaliados, em vez de a cada 2 anos, todos os anos. Para Camilo, o Enem tem condições de avaliar muito melhor, através da prova, "a qualidade da aprendizagem do Ensino Médio. "O Inep preparou toda a padronização é a metodologia para isso, então a ideia é essa: que a prova do Enem seja a prova de avaliação do ensino médio a partir do ano de 2026", completou.

Neste ano, o Diário do Nordeste adiantou que o Saeb passava por uma revisão, segundo o diretor de Avaliação da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Rubens Lacerda, em categorias como infraestrutura, formação dos professores e equidade, que, seriam, incorporadas, de fato, nos indicadores das notas do Saeb.

O que é Saeb

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é um conjunto de avaliações aplicadas no Brasil para que tanto o Ministério da Educação (MEC) quanto as redes estaduais e municipais possam ter um diagnóstico oficial que revele a qualidade da educação.

Essa medida é usada para implementar iniciativas destinadas a melhorar o cenário. Na prática, são aplicadas provas a cada 2 anos aos alunos da rede pública de ensino de forma obrigatória (censitária) e em parte da rede privada de modo amostral.