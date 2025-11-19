Diário do Nordeste
Inep divulga questões anuladas do Enem 2025; confira

Os gabaritos foram antecipados logo após suspeita de vazamento da prova.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:15)
Ceará
Estudantes com a prova do Enem 2025 em mãos.
Legenda: Prova do Enem 2025 teve anulação de três questões.
Foto: Bruna Araújo/MEC.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, junto aos gabaritos, as questões anuladas do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na manhã desta quarta-feira (19).

Após suspeita de vazamento da prova envolvendo um cursinho pré-vestibular de Sobral, no interior do Ceará, três questões foram canceladas no total.

Todas as informações sobre o gabarito foram divulgadas na página oficial do Enem no site do Inep.

Confira as questões anuladas por caderno

  • Cinza: 115, 118 e 172;
  • Amarelo: 115, 121 e 178;
  • Azul: 123, 132 e 174;
  • Verde: 132, 135 e 168.

O que acontece quando uma questão do Enem é anulada?

A anulação de questões do Enem é um procedimento comum e faz parte da própria metodologia do exame. Nesses casos, o Inep, responsável pela aplicação do exame, simplesmente retira a questão do cálculo — e isso vale para todos os participantes.

A principal preocupação dos estudantes envolve a Teoria de Resposta ao Item (TRI), modelo usado para definir a nota do Enem. Como a TRI avalia não só o número de acertos, mas a coerência entre eles, muitos temem perder desempenho ao perder uma questão que poderiam ter acertado.

Mas, quando um item é anulado, ele deixa de impactar o sistema. A TRI recalcula a nota com base nas demais respostas, sem gerar vantagem ou prejuízo. O peso das outras questões é redistribuído de forma equilibrada para manter a coerência do modelo.

Na prática, portanto, a anulação de itens não derruba a nota de nenhum candidato, pois é um procedimento previsto para garantir a segurança e a justiça da prova.

Em anos anteriores, situações semelhantes já ocorreram. Em 2024, uma questão de Física foi anulada; em 2023, um item repetido acabou sendo excluído depois da identificação do erro.

Entenda suspeita de vazamento

Um estudante de Medicina de Sobral, município na Região Norte do Ceará, publicou diversos Stories no Instagram revelando que "previu" questões das provas de Matemática e Ciências da Natureza.

Edcley Teixeira compartilhou capturas de tela mostrando questões idênticas que chegou a adiantar aos seus alunos. 

Segundo o Inep, a Polícia Federal foi acionada para apurar "a conduta e autoria na divulgação das questões" e "garantir a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação de questões sigilosas de forma indevida”.

"Ao identificar relatos de antecipação de questões similares às do Enem 2025, a equipe técnica que faz parte da comissão assessora responsável pela montagem das provas analisou as circunstâncias e decidiu, com base em informações sobre a montagem do teste, pela anulação de três itens aplicados na prova”, acrescentou o Inep, em nota.

Em resposta aos questionamentos, Edcley publicou uma série de vídeos nos quais afirma que o Enem é previsível e reciclado, e que tem acesso ao “TRI oficial do Inep”. TRI, a Teoria de Resposta ao Item, é o método usado pelo instituto para atribuir notas às áreas do Enem.

Nas postagens, ele acrescenta que desenvolveu um método de algoritmo para chegar às respostas das provas, e que conhecer o exame é o segredo para prever o que vai cair.

