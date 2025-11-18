Diário do Nordeste
Entenda o que acontece quando uma questão do Enem é anulada

Após suspeita de vazamento no Ceará, INEP retirou três itens da prova desta terça-feira (18).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
As capas dos cadernos de provas e suas referidas cores.
Legenda: Em anos anteriores, situações de anulação já ocorreram.
Foto: Angelo Miguel / MEC.

A anulação de três questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nesta terça-feira (18) levantou dúvidas entre os candidatos sobre possíveis prejuízos no resultado final. O procedimento, porém, não é incomum e faz parte da própria metodologia do exame.

Em anos anteriores, situações semelhantes já ocorreram. Em 2024, uma questão de Física foi anulada; em 2023, um item repetido acabou sendo excluído depois da identificação do erro.

Nesses casos, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame, simplesmente retira a questão do cálculo — e isso vale para todos os participantes.

Anulação não impacta na nota

A principal preocupação dos estudantes envolve a Teoria de Resposta ao Item (TRI), modelo usado para definir a nota do Enem. Como a TRI avalia não só o número de acertos, mas a coerência entre eles, muitos temem perder desempenho ao perder uma questão que poderiam ter acertado.

Mas, quando um item é anulado, ele deixa de impactar o sistema. A TRI recalcula a nota com base nas demais respostas, sem gerar vantagem ou prejuízo. O peso das outras questões é redistribuído de forma equilibrada para manter a coerência do modelo.

Na prática, portanto, a anulação de itens não derruba a nota de nenhum candidato, pois é um procedimento previsto para garantir a segurança e a justiça da prova.

