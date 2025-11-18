Diário do Nordeste
Estudantes reagem após Inep anular três questões do Enem 2025

Nas redes, candidatos cobram prova justa após fundador de cursinho em Sobral antecipar itens idênticos aos do exame.

Escrito por
Lucas Monteiro lucas.morais@svm.com.br
Ceará
Estudante com o caderno de questões verifica a prova.
Legenda: Para os estudantes, o episódio compromete a confiança no exame.
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil.

A decisão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) de anular três questões do Enem 2025 levou estudantes a pedir a anulação completa da prova nesta terça-feira (18). 

A pressão ganhou força depois de vir a público que Edcley Teixeira, estudante de Medicina e fundador de um cursinho em Sobral, no Interior do Ceará, havia apresentado aos seus alunos questões idênticas às aplicadas no último domingo (16).

As imagens da monitoria em que Edcley “previa” os itens circularam nas redes sociais e levantaram suspeitas de vazamento. O caso chegou à Polícia Federal, que já foi acionada para investigar.

No X (antigo Twitter), candidatos impulsionaram a hashtag #ANULAENEM, argumentando que o episódio viola a isonomia do exame. 

Muitos afirmam que os alunos do cursinho tiveram vantagem indevida, em contraste com a rotina intensa de estudos enfrentada pela maioria ao longo do ano.

A revolta tomou conta das redes. Para os estudantes, o episódio compromete a confiança no exame e reforça a cobrança por transparência e igualdade.

Ceará

Confira possíveis questões anuladas do Enem 2025

Veja algumas reações:

