MEC anula 3 questões do Enem 2025 e aciona PF após suspeita de vazamento no CE

Três questões do Enem 2025 foram anuladas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) após suspeita de vazamento por um cursinho pré-vestibular no Ceará. A Polícia Federal será acionada para investigar o caso.

A segurança do exame tem sido questionada por candidatos após um estudante de Medicina de Sobral, na Região Norte do Estado, publicar que “previu” questões das provas de Matemática e Ciências da Natureza, realizadas no domingo (17).

Em publicação nas redes sociais, Edcley Teixeira, criador da monitoria, exibiu capturas de tela nas quais prova que adiantou a alunos questões idênticas às encontradas no Enem 2025.

“Ao identificar relatos de antecipação de questões similares às do Enem 2025, a equipe técnica que faz parte da comissão assessora responsável pela montagem das provas analisou as circunstâncias e decidiu, com base em informações sobre a montagem do teste, pela anulação de três itens aplicados na prova”, disse o Inep, em nota.

Legenda: Itens e gabarito da questão "autoral" de Edcley são idênticos aos da prova do Enem 2025. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Edcley publicou nas redes sociais comparativos entre as questões "autorais" e as "oficiais" do Enem. Foto: Reprodução/Instagram

Além de assuntos e abordagens, alguns enunciados “autorais” do estudante utilizam exatamente os mesmos números e até a ordem das opções de respostas do Enem oficial. Uma aula disponível no canal dele no YouTube, ministrada cinco dias antes do Enem, exibe a resolução de algumas delas.

Já na segunda-feira (17), candidatos que realizaram o Enem identificaram as similaridades e passaram a questionar o monitor, mencionando, inclusive, as contas do Inep, do Ministério da Educação (MEC) e do ministro Camilo Santana nas redes sociais.

Veja live na qual questões são resolvidas:

O Inep reforçou, na nota oficial, que “nenhuma questão foi apresentada tal qual na edição de 2025 do exame”, mas reconhece que “na divulgação observada nas redes sociais, foram identificadas similaridades pontuais entre os itens”.

O órgão acrescenta que “a Polícia Federal foi acionada para apurar a conduta e autoria na divulgação das questões e garantir a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação de questões sigilosas de forma indevida”.

O Inep promove diversas estratégias para calibrar as questões que compõe o Banco Nacional de Itens e podem ser usadas na elaboração das provas do Enem. Os processos envolvem rigorosos protocolos de segurança, que foram cumpridos em todas as etapas do exame. Inep Em nota oficial

"Enem é previsível", diz o monitor

Em resposta aos questionamentos, Edcley publicou uma série de vídeos nos quais afirma que o Enem é previsível e reciclado, e que tem acesso ao “TRI oficial do Inep”. TRI, a Teoria de Resposta ao Item, é o método usado pelo instituto para atribuir notas às áreas do Enem.

Nas postagens, ele acrescenta que desenvolveu um método de algoritmo para chegar às respostas das provas, e que conhecer o exame é o segredo para prever o que vai cair.

A mãe de uma aluna cearense que prestou o Enem 2025 formalizou denúncia ao Ministério Público Federal (MPF) contra a suspeita de vazamento. Ela afirma que a filha, que sonha em ingressar em Medicina, está “muito abalada” com a situação.

“Só nós pais de alunos sabemos como é um momento crítico nas nossas famílias. Estamos nos sentindo lesadas. Só Deus sabe o tempo que ela perdeu raciocinando, o esforço que ela teve pra acertar uma questão dificílima – e que foi disponibilizada na live”, pontua.

A mulher, que preferiu não se identificar, opina que “é preciso que algo seja feito” em relação ao suposto vazamento, e sugere que as questões adiantadas por ele sejam anuladas.

“Saber que algumas pessoas tiveram isso de mão beijada é revoltante. Descredibiliza o processo de seleção e vestibular do nosso País, descredibilizar o estado do Ceará, que é referência nessas aprovações; e o nosso ministro da Educação”, complementa.

À reportagem, por meio de assessoria de comunicação, o MPF informou que "não há nada instaurado sobre o caso".

Conhecer elaboradores

Esta não é a primeira edição do Enem em que o monitor “prevê” questões idênticas. Publicações nas redes sociais do estudante registram que o mesmo já ocorreu nas provas de 2023 e 2024.

Outra justificativa dada pelo cearense para “prever” as questões que vão cair no Enem é o conhecimento sobre quem são os elaboradores da prova. Ele afirma que monitora as chamadas públicas e, por meio do CPF dos professores, os encontra e os segue nas redes sociais.

Após seguir os possíveis elaboradores das questões, Edcley Teixeira diz que busca artigos científicos de autoria deles e estuda os temas sob a suposta certeza de que os professores vão "reciclar" as próprias pesquisas.

Após a repercussão, o universitário voltou a publicar nas redes sociais sobre o assunto, negando que as questões sejam idênticas e atribuindo as previsões à "reciclagem" de questões pelo próprio Inep.