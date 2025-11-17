Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O que alunos do CE acharam do 2º dia de prova do Enem

Foram 90 questões de Ciências da Natureza e Matemática.

Escrito por
Letícia do Vale leticia.dovale@svm.com.br
Ceará
Jovem sentado em uma sala de aula usando computador de mesa. Ele veste camiseta bordô, calça jeans e chinelos, e escreve em um caderno enquanto observa a tela. A sala tem paredes claras, janelas altas e mesas com equipamentos eletrônicos.
Legenda: Iuri se preparou durante todo o ano para fazer o Enem 2025.
Foto: Acervo

Milhões de candidatos realizaram a segunda e última prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 neste domingo, (16). Os participantes enfrentaram 90 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, sendo 45 questões para cada tema.

Com mais de 4,81 milhões de inscritos, o exame ocorreu em 1.805 municípios das 27 unidades da Federação.

Veja também

teaser image
Ceará

Gabarito oficial do 2ª dia do Enem 2025: quando será divulgado pelo Inep

teaser image
Ceará

Confira o gabarito extraoficial do 2º dia do Enem 2025

teaser image
Ceará

Enem 2025: o que acontece agora que o segundo dia terminou? Veja próximos passos

teaser image
Ceará

Camilo anuncia que MEC avalia aplicação do Enem 2026 nos países do Mercosul

Um desses candidatos foi Iuri Silveira Costa. Aos 17 anos, o aluno estuda eletromecânica no Ensino Médio Técnico e sonha em seguir na área de Engenharia Elétrica. Ele relata que a prova exige preparo mental e, no geral, não é fácil. 

Matemática e Natureza, apesar de serem áreas que eu me identifico mais, eu creio que elas são mais difíceis em comparação a Humanas e Linguagens. O que eu tive mais dificuldade foi na prova de Natureza, por conta de ser uma prova mais conteudista, que exige mais do candidato”, indica. 

Para Iuri, a prova de Ciências Humanas, realizada no último domingo (9), foi mais fácil, e o estudante está confiante com o resultado. Ele acredita que, com estudo e dedicação, é possível alcançar um bom resultado no exame.

“Em janeiro vão sair todas as notas, e eu acredito que eu consiga me sair bem, eu estudei bastante. Então, com o preparo, é uma coisa que deixa a gente mais tranquilo para que a gente consiga se sair melhor”, destaca. 

Já na visão de Francisca Leidiane dos Santos, o segundo dia de provas do Enem 2025 foi melhor que o primeiro. A estudante de Química prestou o exame para tentar uma vaga no curso de Direito, e conta que a maior dificuldade não foi o conteúdo abordado, e sim o tempo de prova. 

“Comparado ao primeiro dia, a prova de hoje foi muito boa e muito fácil. O primeiro dia foi muito complicado, as interpretações muito complicadas, muitos textos que você tinha que ler mais de uma vez pra conseguir entender o que a questão queria, e isso implicava no nosso tempo de prova”, relembra. 

Francisca também demonstra estar confiante com o resultado, e não pretende perder as esperanças caso não passe este ano. “Não sei como vai ser o TRI (Teoria de Resposta ao Item), mas tenho fé que vai dar certo. Se não der, teremos o próximo ano pra tentar de novo”, completa. 

Mão de uma pessoa segurando uma caneta enquanto estuda um livro aberto com gráficos e exercícios. Sobre a mesa há um estojo vermelho, ferramentas e materiais de aula.
Legenda: Exame exige preparo mental e rotina de estudo.
Foto: Acervo

“Enem não avalia o estudante real, ele avalia o estudante ideal”, diz candidato

O nível da prova de Matemática e Ciências da Natureza do Enem, realizada neste domingo (16) por milhões de brasileiros, não condiz com os conteúdos abordados no Ensino Médio da maior parte das escolas do Brasil. É o que defende o acadêmico em Letras - Português e Inglês pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE) David Santana, de Tauá, interior do Ceará. 

Aos 18 anos, o jovem decidiu passar pelo exame mais uma vez como forma de testar a bagagem adquirida após o ingresso no Ensino Superior, e desaprovou o que encontrou na prova. Segundo ele, o teste parece ter sido feito somente para as classes mais privilegiadas, que tiveram acesso a “cursinhos” e outras oportunidades de educação mais aprimoradas. 

“Ao mesmo tempo em que o Enem é vendido como uma grande oportunidade para a gente, principalmente para quem vem de escola pública, ele também mostra um descaso enorme com a realidade da educação do Brasil. Parece que a prova nem lembra qual é o Ensino Médio que a maioria dos estudantes realmente têm. Tem questões ali que a gente nunca viu na vida e quando viu aquele conteúdo foi de forma corrida, mal explicado, uma aula perdida no meio de tantas outras dificuldades”. 

Por outro lado, na visão de David, a prova de Linguagens e Ciências Humanas é composta por situações do cotidiano e apresenta um nível mais condizente com a realidade das escolas brasileiras.  

"Linguagens e Humanas, que é o primeiro dia, eu achei tranquilo. Realmente dá para fazer. É coisa que a gente vê no dia a dia, que aparece na escola. Agora, quando chega em Natureza e Matemática, a gente sente a pancada. É ali que a precarização do ensino aparece com força. Todo mundo nota essa diferença absurda do nível", comenta.

O estudante critica ainda a Teoria de Resposta ao Item (TRI), modelo estatístico que define as notas das provas objetivas do Enem.

“Pra piorar vem a TRI. Não importa se você foi super bem lendo, interpretando, se na Matemática você travou. A nossa nota despenca e é cruel, porque parece que eles dão um peso maior justamente para a área em que a desigualdade fica mais evidente. No final, a sensação que temos é que o Enem não avalia o estudante real, ele avalia o estudante ideal, que só existe para quem teve acesso, tempo e, muitas vezes, dinheiro. A gente sai da prova com aquela sensação de não é que eu não sei, é que nunca me ensinaram”, ressalta. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Jovem sentado em uma sala de aula usando computador de mesa. Ele veste camiseta bordô, calça jeans e chinelos, e escreve em um caderno enquanto observa a tela. A sala tem paredes claras, janelas altas e mesas com equipamentos eletrônicos.
Ceará

O que alunos do CE acharam do 2º dia de prova do Enem

Foram 90 questões de Ciências da Natureza e Matemática.

Letícia do Vale
Há 59 minutos
Fachada da EEMTI Adahil Barreto Cavalcante em Maracanaú, Ceará, com o nome da escola pintado em letras brancas sobre um muro listrado (verde, branco e azul). Parte de um complexo escolar de um andar é visível atrás do muro, e carros estão estacionados na frente.
Ceará

Escola de Maracanaú teve falta de energia durante aplicação do Enem

Estudantes que faziam o Exame foram liberados e devem solicitar reaplicação da prova.

Redação
16 de Novembro de 2025
Enem 2025 trouxe questão sobre lagarto conhecido pela digestão extremamente lenta e pelo veneno que inspirou a produção do medicamento Ozempic
Ceará

Enem 2025 destaca lagarto raro ligado ao desenvolvimento do Ozempic

Questão sobre o monstro-de-gila chamou atenção dos candidatos.

Redação
16 de Novembro de 2025
enem
Ceará

Alunos do 3º ano poderão usar Enem 2026 no lugar do Saeb; entenda

Avaliação nacional que mede o nível de aprendizagem será substituída.

Dahiana Araújo
16 de Novembro de 2025
Foto do ministro Camilo Santana ao lado de Manuel Palácios, presidente do Inep, em coletiva de imprensa de balanço do Enem.
Ceará

MEC diz que Enem 2025 teve 70% de presença e 1,7 mil eliminados

Camilo Santana fez balanço positivo do exame e anunciou novidades para 2026.

Matheus Facundo
16 de Novembro de 2025
enem
Ceará

Camilo anuncia que MEC avalia aplicação do Enem 2026 nos países do Mercosul

Estudo do Ministério quer aplicar as provas em português.

Matheus Facundo
16 de Novembro de 2025
Veja imagens da construção da maior Nossa Senhora de Fátima do mundo no CE
Ceará

Veja imagens da construção da maior Nossa Senhora de Fátima do mundo no CE

Filmmaker responsável pelas gravações conversou com o Diário do Nordeste.

Luana Barros
16 de Novembro de 2025
Celular exibe a tela inicial do aplicativo do Enem, com opção de entrar pelo login gov.br. Ao fundo, desfocada, aparece outra tela azul relacionada ao exame.
Ceará

Enem 2025: o que acontece agora que o segundo dia terminou? Veja próximos passos

Confira as principais etapas até ingressar no Ensino Superior.

Redação
16 de Novembro de 2025
Fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros do Ceará
Ceará

Incêndio atinge depósito de material reciclável em Fortaleza

Fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e não houve registro de vítimas.

Redação
16 de Novembro de 2025
Cartaz do ENEM com parte do texto visível ao lado esquerdo, exibindo o nome do exame em letras azuis. Ao fundo, pessoas caminhando em direção ao local de prova, com movimento intenso em área externa, próximo a uma estrutura com cobertura e vegetação.
Ceará

Prova de Matemática do Enem 2025 usou Usain Bolt, corrida e livrarias em questões; veja

Professores comentaram os principais temas e formatos da prova do Enem 2025.

Redação
16 de Novembro de 2025
Jovem chega ao portão de uma escola cercada por grade azul no dia do Enem, enquanto pessoas do lado de fora, incluindo familiares e um segurança, observam. Fotógrafos registram o momento e outra pessoa filma com o celular. Árvores e um prédio escolar aparecem ao fundo. Imagem usada em matéria sobre o que caiu na prova de Matemática e Ciência da Natureza do Enem 2025.
Ceará

Enem 2025: o que caiu em Matemática e Ciência da Natureza

Segundo dia de provas ocorreu neste domingo (16).

Redação
16 de Novembro de 2025
Grupo de pessoas reunidas em uma calçada ao lado de um muro com grades verticais e detalhes em azulejos azuis. Algumas pessoas estão em pé, usando mochilas e segurando celulares, enquanto outras caminham pela calçada. Há uma árvore jovem plantada próxima ao meio-fio e carros estacionados na rua ao fundo. A cena ocorre em frente a um prédio com fachada clara e janelas alinhadas. Imagem usada em matéria sobre Prova de Ciências da Natureza do Enem 2025.
Ceará

Prova de Ciências da Natureza do Enem 2025 teve questões com tirinha e Ozempic; veja

Alunos fizeram 45 questões de Física, Química e Biologia.

Matheus Facundo
16 de Novembro de 2025
Imagem da Página do Estudante para matéria sobre confira o gabarito extraoficial do 2º dia do Enem 2025.
Ceará

Confira o gabarito extraoficial do 2º dia do Enem 2025

Segundo dia de prova contou com questões de Ciências da Natureza e de Matemática.

Redação
16 de Novembro de 2025
Imagem do aplicativo do enem para uma matéria sobre gabarito oficial do 2ª dia do Enem 2025: quando será divulgado pelo Inep.
Ceará

Gabarito oficial do 2ª dia do Enem 2025: quando será divulgado pelo Inep

Respostas estarão disponíveis na Página do Participante.

Redação
16 de Novembro de 2025
Imagem de um estudante fazendo prova para matéria sobre Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno branco para o segundo dia.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno cinza para o segundo dia

Com o resultado preliminar é possível que os candidatos tenham noção do próprio desempenho.

Redação
16 de Novembro de 2025
Imagem da prova amarela para matéria sobre o enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno amarelo para o segundo dia.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno amarelo para o segundo dia

Resultado oficial ainda será divulgado pelo Inep.

Redação
16 de Novembro de 2025
Imagem da plataforma do Enem para matéria sobre Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno verde para o segundo dia.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno verde para o segundo dia

A prova foi realizada neste domingo, 16 de novembro.

Redação
16 de Novembro de 2025
Imagem de provas do Enem 2025 para matéria sobre confira gabarito extraoficial do caderno azul para o segundo dia.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno azul para o segundo dia

Resultado preliminar oferece uma visão inicial sobre o desempenho dos estudantes.

Redação
16 de Novembro de 2025
Jovem chega ao portão de uma escola cercada por grade azul no dia do Enem, enquanto pessoas do lado de fora, incluindo familiares e um segurança, observam. Fotógrafos registram o momento e outra pessoa filma com o celular. Árvores e um prédio escolar aparecem ao fundo.
Ceará

Enem 2025: candidatos terão cinco horas para as provas de Matemática e Ciências da Natureza

Prova ocorre neste domingo (16) e deve seguir até às 18h30.

Redação
16 de Novembro de 2025
Foto antiga, datada de 1996, com um grande grupo de estudantes e alguns adultos posando juntos. A maioria dos estudantes veste o mesmo uniforme branco e azul. O grupo está sentado e em pé em degraus. Ao fundo, uma parede clara com um mural de fundo azul.
Ceará

Ex-alunos usam as redes sociais para manter vivas memórias de colégios extintos de Fortaleza

Seja por grupos virtuais ou perfis, cearenses resgatam histórias e momentos especiais.

Clarice Nascimento
16 de Novembro de 2025