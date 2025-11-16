Confira o gabarito extraoficial do 2º dia do Enem 2025

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 ocorre neste domingo (16). Os candidatos responderam questões de Ciências da Natureza e de Matemática. Para quem busca ter uma visão inicial do seu desempenho, o Diário do Nordeste divulga o gabarito extraoficial elaborado pelo SAS Educação em parceria com o Colégio Ari de Sá.

Vale ressaltar que o gabarito extraoficial oferece apenas uma ideia de quantas questões o candidato acertou. O resultado e a nota oficial serão divulgados exclusivamente pelo Inep.

O gabarito oficial será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) posteriormente.

Confira o gabarito extraoficial por caderno

O Diário do Nordeste divulga a seguir o gabarito extraoficial elaborado pelo SAS Educação. Após o término das provas, professores e especialistas iniciaram a correção das questões. Confira:

Enem 2025

O primeiro dia da prova contou com a realização além da redação, são aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Já no segundo dia, os participantes farão as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, assim como de Matemática e suas Tecnologias. São 45 questões para cada área do conhecimento.