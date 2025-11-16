Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno branco para o segundo dia

O segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 aconteceu neste domingo (16). Os estudantes precisaram responder questões de Ciências da Natureza e de Matemática. O Diário do Nordeste divulga o gabarito extraoficial do caderno branco, do segundo dia.

As respostas foram elaboradas pelo SAS Educação em parceria com o Colégio Ari de Sá. Com o resultado preliminar é possível que os candidatos tenham noção do próprio desempenho.

O gabarito oficial ainda será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Confira o gabarito oficial do caderno branco do Enem 2025

Provas do Enem 2025

O Enem 2025 contou com mais de 4,8 milhões de inscrições confirmadas. Com aplicação em todo o Brasil, 1,3 milhão de candidatos são estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.

A prova avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas, o exame se consolidou como a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).