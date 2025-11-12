Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Testlet: entenda metodologia inédita usada no Enem 2025

O recurso permite avaliar múltiplas competências de forma mais concisa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Cadernos do Enem.
Legenda: O modelo inclui desde interpretação literal até inferências.
Foto: Shutterstock / Gabriel Ramos.

Neste ano, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) apresentou, pela primeira vez, itens no modelo testlet para avaliar os conhecimentos dos estudantes que realizaram a prova. A metodologia foi anunciada pelo Ministério da Educação (MEC).

Segundo a pasta, trata-se de um método que utiliza um grupo de itens relacionados a um mesmo texto-base, sendo que cada item mantém a sua independência, sem apresentar elementos que possam ser considerados para a resposta de outro.
 
Ao utilizar um texto-base para vários itens, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao MEC, torna o exame mais contextualizado e favorece a integração dos conhecimentos avaliados.
 
A metodologia também permite avaliar múltiplas competências de forma mais concisa, utilizando o mesmo material de referência para várias questões.

Veja também

teaser image
Ceará

Diário do Nordeste vence Grande Prêmio CNT de Jornalismo 2025

teaser image
Ceará

Cearense visita avó acamada minutos antes de subir no altar e momento viraliza; veja vídeo

teaser image
Ceará

Crato: imagem de Nossa Senhora de Fátima com 54 metros será abençoada nesta quinta (13)

“Ao participante, o modelo testlet propicia o desenvolvimento de habilidades de análise crítica, raciocínio lógico e inferência, além de otimizar o tempo de prova”, salientou ainda o Ministério.

Segundo a pasta, a abordagem é mais utilizada em aplicações que visam analisar a capacidade de o participante compreender e usar informações para demonstrar o conhecimento adquirido ao longo da formação escolar. 

O modelo inclui desde interpretação literal até inferências e aplicações de conceitos.

A iniciativa também permite:

  • leitura e análise de textos mais próximos à integridade da fonte primária;
  • redução do tamanho da prova;
  • abordagem de contextos mais complexos;
  • avaliação de tarefas cognitivas mais complexas;
  • evitar o desperdício de esforço na leitura de vários excertos de texto.

“Os itens apresentados nesse modelo foram todos pré-testados, o que assegura a sua qualidade pedagógica e psicométrica. Espera-se que, a partir desta edição, esse modelo seja adotado não apenas para a área de linguagens, na qual ele foi aplicado em 2025, mas também para outras áreas de conhecimento”, adianta a diretora de Avaliação da Educação Básica do Inep, Hilda Linhares.

ENEM 2025

A aplicação do Enem 2025 teve início no último domingo, 9 de novembro, quando os participantes resolveram questões de linguagens e ciências humanas, além da redação com o tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

O exame continuará no próximo domingo, 16 de novembro, quando os participantes resolverão itens de ciências da natureza e matemática.

Em Belém, Ananindeua e Marituba (PA), o Enem 2025 será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. As datas foram definidas em razão da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontecerá em Belém no período da realização regular do exame.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Cadernos do Enem.
Ceará

Testlet: entenda metodologia inédita usada no Enem 2025

O recurso permite avaliar múltiplas competências de forma mais concisa.

Redação
Há 34 minutos
evento em fortaleza no dia mundial da filosofia.
Ceará

Lúcia Helena Galvão realiza palestra em Fortaleza no Dia Mundial da Filosofia

Filósofa participa da palestra "Agenda Estoica: um guia para a adversidade"

Redação
Há 39 minutos
Um homem de camisa branca realiza trabalho de jardinagem em um espaço arborizado de Fortaleza, ajoelhado próximo a uma planta de folhas vermelhas vibrantes. O ambiente é repleto de vegetação e luz natural, destacando o cuidado e a preservação do verde urbano.
Ceará

O que é a ‘doença do jardineiro’, que tem quase 40 casos no CE

Esporotricose também pode ser transmitida por animais infectados.

Nicolas Paulino
12 de Novembro de 2025
Drone flagra descarte irregular de entulho, em Fortaleza; veja vídeo
Ceará

Drone flagra descarte irregular de entulho, em Fortaleza; veja vídeo

O proprietário do veículo foi autuado por infringir o Código da Cidade.

Redação
12 de Novembro de 2025
Participantes do Enem andando pelo local de prova.
Ceará

Revisão turbo: 5 tópicos essenciais de Matemática e Ciências da Natureza para o 2º dia do Enem

Veja listas de conteúdos que devem ser relembrados antes da prova.

Gabriela Custódio
12 de Novembro de 2025
Ceará

Crato: imagem de Nossa Senhora de Fátima com 54 metros será abençoada nesta quinta (13)

Localizado na cidade do Crato, na região do Cariri, o evento deve atrair cerca de 35 mil fiéis

Agência de Conteúdo DN
12 de Novembro de 2025
Na imagem, um grupo de crianças participa de uma ação de Natal dos Correios. Algumas usam gorros de Papai Noel e outras trajes indígenas.
Ceará

'Labubu' e 'Bobbie Goods' lideram pedidos do Papai Noel dos Correios em Fortaleza

Campanha Papai Noel dos Correios, que "apadrinha" crianças em vulnerabilidade, vai até o dia 12 de dezembro.

Nathália Paula Braga* e Matheus Facundo
11 de Novembro de 2025
Imagens da ação da Marinha do Brasil em Fortaleza.
Ceará

Fortaleza recebe navios, tropas e submarinos em treinamento da Marinha

A ação conta também com apoio de órgão públicos e empresas.

Redação
11 de Novembro de 2025
Passageiros sobem em ônibus de Fortaleza.
Ceará

Diário do Nordeste vence Grande Prêmio CNT de Jornalismo 2025

O trabalho que conquistou a premiação na categoria "Meio Ambiente e Transporte" foi escrito pela repórter Theyse Viana.

Redação
11 de Novembro de 2025
Idosa arrumando o cabelo de uma jovem em uma cadeira de plástico, em ambiente interno.
Ceará

Cearense visita avó acamada minutos antes de subir no altar e momento viraliza; veja vídeo

"Eu senti que ela me reconheceu e que se fosse possível, por ela, com certeza estaria lá"

Geovana Almeida* e Maria Clarice Sousa*
11 de Novembro de 2025
Um agente de endemias da Prefeitura de Fortaleza coleta amostras de água em um reservatório azul, durante inspeção de rotina para combate ao mosquito Aedes aegypti.
Ceará

Por que a dengue é uma das maiores preocupações para a saúde do CE em 2026?

Sorotipo da doença não circula com força no Estado há cerca de duas décadas.

Nicolas Paulino
11 de Novembro de 2025
Um agricultor caminha por um terreno seco e arado, sob a luz amarelada do fim da tarde em Iguatu, no Ceará. Ele usa chapéu de palha e camisa comprida, carregando uma sacola plástica. Ao fundo, há árvores esparsas e pequenas construções rurais.
Ceará

Novo aplicativo cruzará solo e clima para indicar melhor época de plantar no CE

Funceme prepara ferramenta para orientar agricultores do Estado.

Nicolas Paulino
11 de Novembro de 2025
Ceará

Ergue Imóveis celebra 10 anos de trajetória no mercado imobiliário cearense

Nova identidade surge com selo comemorativo “10 anos erguendo confiança”

Agência de Conteúdo DN
11 de Novembro de 2025
Entrada do cartório Cláudio Martins.
Ceará

Dono de cartório de Fortaleza é denunciado por desviar R$ 2,6 milhões do MPCE

Ele cometeu o crime por cerca de oito anos seguidos.

Redação
10 de Novembro de 2025
Fachada do Conselho Tutelar do Crato.
Ceará

Conselheira é cassada após acusação de chamar menino de ‘macaco’ no Crato

Decisão judicial aponta ter faltado idoneidade moral para o cargo.

Redação
10 de Novembro de 2025
Close-up de uma profissional de saúde vacinando um bebê no braço. A criança está no colo de uma mulher. A imagem foca no momento da injeção, sugerindo vacinação infantil, destacando o cuidado e a segurança.
Ceará

Mais da metade dos bebês do CE não tomaram nem 2 doses de vacina contra Covid; veja riscos

A coordenadora da Sesa ressalta que a Covid é uma doença que segue presente no cotidiano do país.

Clarice Nascimento
10 de Novembro de 2025
Prática e nutritiva, a banana é uma boa escolha de lanche para os candidatos do Enem.
Ceará

Lanche para o 2º dia do Enem: opções energéticas e leves para manter o pique

Veja alimentos que garantem energia sem causar sono ou desconforto durante a prova.

Redação
10 de Novembro de 2025
Ceará

Maxforma Academias anuncia unidade no Presidente Kennedy com inauguração em 2026

Com 1.300 m² e funcionamento 24h, nova unidade oferecerá tecnologia, conforto e espaços multifuncionais

Agência de Conteúdo DN
10 de Novembro de 2025
Ceará

Festival Viva Arpoeiras 2025 reúne esporte, cultura e turismo em Acaraú

Etapa do Kitesurf Big Air, competições de praia e feiras de empreendedorismo movimentam o litoral de Arpoeiras

Agência de Conteúdo DN
10 de Novembro de 2025
Foto aproximada de mãos de homem segurando um volante e pressionando a buzina, durante um dia ensolarado. O painel do carro é preto e o condutor usa uma camisa social quadriculada e dobrada até o cotovelo.
Ceará

Usar buzina errado pode dar multa; veja 5 tipos e valor

Equipamento obrigatório tem horários de uso no trânsito e não deve ter som alterado.

Nicolas Paulino
10 de Novembro de 2025