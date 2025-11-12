Testlet: entenda metodologia inédita usada no Enem 2025

Neste ano, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) apresentou, pela primeira vez, itens no modelo testlet para avaliar os conhecimentos dos estudantes que realizaram a prova. A metodologia foi anunciada pelo Ministério da Educação (MEC).

Segundo a pasta, trata-se de um método que utiliza um grupo de itens relacionados a um mesmo texto-base, sendo que cada item mantém a sua independência, sem apresentar elementos que possam ser considerados para a resposta de outro.



Ao utilizar um texto-base para vários itens, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao MEC, torna o exame mais contextualizado e favorece a integração dos conhecimentos avaliados.



A metodologia também permite avaliar múltiplas competências de forma mais concisa, utilizando o mesmo material de referência para várias questões.

“Ao participante, o modelo testlet propicia o desenvolvimento de habilidades de análise crítica, raciocínio lógico e inferência, além de otimizar o tempo de prova”, salientou ainda o Ministério.

Segundo a pasta, a abordagem é mais utilizada em aplicações que visam analisar a capacidade de o participante compreender e usar informações para demonstrar o conhecimento adquirido ao longo da formação escolar.

O modelo inclui desde interpretação literal até inferências e aplicações de conceitos.

A iniciativa também permite:

leitura e análise de textos mais próximos à integridade da fonte primária;

redução do tamanho da prova;

abordagem de contextos mais complexos;

avaliação de tarefas cognitivas mais complexas;

evitar o desperdício de esforço na leitura de vários excertos de texto.

“Os itens apresentados nesse modelo foram todos pré-testados, o que assegura a sua qualidade pedagógica e psicométrica. Espera-se que, a partir desta edição, esse modelo seja adotado não apenas para a área de linguagens, na qual ele foi aplicado em 2025, mas também para outras áreas de conhecimento”, adianta a diretora de Avaliação da Educação Básica do Inep, Hilda Linhares.

ENEM 2025

A aplicação do Enem 2025 teve início no último domingo, 9 de novembro, quando os participantes resolveram questões de linguagens e ciências humanas, além da redação com o tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

O exame continuará no próximo domingo, 16 de novembro, quando os participantes resolverão itens de ciências da natureza e matemática.

Em Belém, Ananindeua e Marituba (PA), o Enem 2025 será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. As datas foram definidas em razão da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontecerá em Belém no período da realização regular do exame.