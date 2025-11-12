Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Crato: imagem de Nossa Senhora de Fátima com 54 metros será abençoada nesta quinta (13)

Localizado na cidade do Crato, na região do Cariri, o evento deve atrair cerca de 35 mil fiéis

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: Mais de 130 caravanas já estão confirmadas
Foto: divulgação

Com 54 metros de altura, a nova imagem de Nossa Senhora de Fátima, localizada no município de Crato, receberá a bênção nesta quinta-feira (13). São esperados cerca de 35 mil fiéis de todo o Ceará e de outros estados. A solenidade integra o Jubileu Mariano Diocesano e marca um novo momento para o calendário religioso da região.

A programação começa a partir das 17 horas e conta com apresentações da Irmã Kelly Patrícia e do Padre Fábio de Melo. A Missa Solene com a Bênção Apostólica está marcada para às 19 horas. Mais de 130 caravanas já estão confirmadas, de seis estados.

A imagem foi criada pelo artista Ranilson Viana e a inspiração veio da réplica da peregrina mundial que está localizada na catedral de Nossa Senhora da Penha e esculpida pelo escultor português Guilherme Ferreira Thedim.

O novo monumento deve marcar uma expansão do turismo religioso da região, que conta com grande movimentação de fiéis todos os anos. A expectativa do município é de que sejam realizadas romarias direcionadas ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, criando uma cultura romeira em torno da obra.

Programação oficial – Peregrinação Diocesana

13 de novembro de 2025
17h – Acolhida das Caravanas dos (as) Romeiros(as) de Nossa Senhora de Fátima.
(Ministério de Música Combatentes – Missão Resgate);
18h - Terço Mariano na réplica da capela das aparições e translado da imagem peregrina para o altar;
19h - Missa Solene com benção apostólica e concessão de indulgência plenária a todos aqueles que participarem da peregrinação;
Benção e inauguração do monumento de Nossa Senhora de Fátima e Show Católico
20h30 – Show Irmã Kelly Patrícia
22h30 – Show Pe. Fábio de Melo

O evento é uma realização da Prefeitura e da Diocese de Crato, com apoio do Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Portugal e do Sistema Fecomércio/Sesc.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Ceará

Crato: imagem de Nossa Senhora de Fátima com 54 metros será abençoada nesta quinta (13)

Localizado na cidade do Crato, na região do Cariri, o evento deve atrair cerca de 35 mil fiéis

Agência de Conteúdo DN
Há 51 minutos
Na imagem, um grupo de crianças participa de uma ação de Natal dos Correios. Algumas usam gorros de Papai Noel e outras trajes indígenas.
Ceará

'Labubu' e 'Boobie Goods' lideram pedidos do Papai Noel dos Correios em Fortaleza

Campanha Papai Noel dos Correios, que "apadrinha" crianças em vulnerabilidade, vai até o dia 12 de dezembro.

Nathália Paula Braga* e Matheus Facundo
11 de Novembro de 2025
Imagens da ação da Marinha do Brasil em Fortaleza.
Ceará

Fortaleza recebe navios, tropas e submarinos em treinamento da Marinha

A ação conta também com apoio de órgão públicos e empresas.

Redação
11 de Novembro de 2025
Passageiros sobem em ônibus de Fortaleza.
Ceará

Diário do Nordeste vence Grande Prêmio CNT de Jornalismo 2025

O trabalho que conquistou a premiação na categoria "Meio Ambiente e Transporte" foi escrito pela repórter Theyse Viana.

Redação
11 de Novembro de 2025
Ceará

Cearense visita avó acamada minutos antes de subir no altar e momento viraliza; veja vídeo

"Eu senti que ela me reconheceu e que se fosse possível, por ela, com certeza estaria lá"

Geovana Almeida* e Maria Clarice Sousa*
11 de Novembro de 2025
Um agente de endemias da Prefeitura de Fortaleza coleta amostras de água em um reservatório azul, durante inspeção de rotina para combate ao mosquito Aedes aegypti.
Ceará

Por que a dengue é uma das maiores preocupações para a saúde do CE em 2026?

Sorotipo da doença não circula com força no Estado há cerca de duas décadas.

Nicolas Paulino
11 de Novembro de 2025
Um agricultor caminha por um terreno seco e arado, sob a luz amarelada do fim da tarde em Iguatu, no Ceará. Ele usa chapéu de palha e camisa comprida, carregando uma sacola plástica. Ao fundo, há árvores esparsas e pequenas construções rurais.
Ceará

Novo aplicativo cruzará solo e clima para indicar melhor época de plantar no CE

Funceme prepara ferramenta para orientar agricultores do Estado.

Nicolas Paulino
11 de Novembro de 2025
Ceará

Ergue Imóveis celebra 10 anos de trajetória no mercado imobiliário cearense

Nova identidade surge com selo comemorativo “10 anos erguendo confiança”

Agência de Conteúdo DN
11 de Novembro de 2025
Entrada do cartório Cláudio Martins.
Ceará

Dono de cartório de Fortaleza é denunciado por desviar R$ 2,6 milhões do MPCE

Ele cometeu o crime por cerca de oito anos seguidos.

Redação
10 de Novembro de 2025
Fachada do Conselho Tutelar do Crato.
Ceará

Conselheira é cassada após acusação de chamar menino de ‘macaco’ no Crato

Decisão judicial aponta ter faltado idoneidade moral para o cargo.

Redação
10 de Novembro de 2025
Close-up de uma profissional de saúde vacinando um bebê no braço. A criança está no colo de uma mulher. A imagem foca no momento da injeção, sugerindo vacinação infantil, destacando o cuidado e a segurança.
Ceará

Mais da metade dos bebês do CE não tomaram nem 2 doses de vacina contra Covid; veja riscos

A coordenadora da Sesa ressalta que a Covid é uma doença que segue presente no cotidiano do país.

Clarice Nascimento
10 de Novembro de 2025
Prática e nutritiva, a banana é uma boa escolha de lanche para os candidatos do Enem.
Ceará

Lanche para o 2º dia do Enem: opções energéticas e leves para manter o pique

Veja alimentos que garantem energia sem causar sono ou desconforto durante a prova.

Redação
10 de Novembro de 2025
Ceará

Maxforma Academias anuncia unidade no Presidente Kennedy com inauguração em 2026

Com 1.300 m² e funcionamento 24h, nova unidade oferecerá tecnologia, conforto e espaços multifuncionais

Agência de Conteúdo DN
10 de Novembro de 2025
Ceará

Festival Viva Arpoeiras 2025 reúne esporte, cultura e turismo em Acaraú

Etapa do Kitesurf Big Air, competições de praia e feiras de empreendedorismo movimentam o litoral de Arpoeiras

Agência de Conteúdo DN
10 de Novembro de 2025
Foto aproximada de mãos de homem segurando um volante e pressionando a buzina, durante um dia ensolarado. O painel do carro é preto e o condutor usa uma camisa social quadriculada e dobrada até o cotovelo.
Ceará

Usar buzina errado pode dar multa; veja 5 tipos e valor

Equipamento obrigatório tem horários de uso no trânsito e não deve ter som alterado.

Nicolas Paulino
10 de Novembro de 2025
Imagem de um celular mostrando o sistema enem para matéria sobre reações às questões do enem 2025.
Ceará

Candidatos compartilham reações às questões do Enem 2025

Provas do primeiro dia foram aplicadas neste domingo (9).

Redação
09 de Novembro de 2025
Cacique Pequena, Paolla Oliveira e Margot Robbie são citadas no Enem 2025.
Ceará

Cacique Pequena, Paolla Oliveira e Margot Robbie são citadas no Enem 2025

Questões sobre padrões de beleza e protagonismo indígena foram destaques da prova deste domingo (9).

Redação
09 de Novembro de 2025
Página do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
Ceará

Notas de corte do Enem 2024: veja o panorama por curso e universidade para planejar seu 2025

Os cursos de Medicina, Engenharia da Computação e de Software, Odontologia, Psicologia e Direito tiveram as médias mais altas no País.

Redação
09 de Novembro de 2025
Foto mostra estudantes nos locais de aplicação da prova do Enem. Imagem usada em matéria sobre reaplicação do exame.
Ceará

Reaplicação do Enem 2025 será realizada em dezembro; veja quem pode solicitar

Primeiro dia de provas ocorreu neste domingo (9).

Redação e Agência Brasil
09 de Novembro de 2025
Imagem da capa da prova amarela e azul do Enem 2025.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno amarelo para o primeiro dia

Resultado oficial ainda será divulgado pelo Inep.

Redação
09 de Novembro de 2025