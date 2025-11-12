Crato: imagem de Nossa Senhora de Fátima com 54 metros será abençoada nesta quinta (13)

Com 54 metros de altura, a nova imagem de Nossa Senhora de Fátima, localizada no município de Crato, receberá a bênção nesta quinta-feira (13). São esperados cerca de 35 mil fiéis de todo o Ceará e de outros estados. A solenidade integra o Jubileu Mariano Diocesano e marca um novo momento para o calendário religioso da região.

A programação começa a partir das 17 horas e conta com apresentações da Irmã Kelly Patrícia e do Padre Fábio de Melo. A Missa Solene com a Bênção Apostólica está marcada para às 19 horas. Mais de 130 caravanas já estão confirmadas, de seis estados.

A imagem foi criada pelo artista Ranilson Viana e a inspiração veio da réplica da peregrina mundial que está localizada na catedral de Nossa Senhora da Penha e esculpida pelo escultor português Guilherme Ferreira Thedim.

O novo monumento deve marcar uma expansão do turismo religioso da região, que conta com grande movimentação de fiéis todos os anos. A expectativa do município é de que sejam realizadas romarias direcionadas ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, criando uma cultura romeira em torno da obra.

Programação oficial – Peregrinação Diocesana

13 de novembro de 2025

17h – Acolhida das Caravanas dos (as) Romeiros(as) de Nossa Senhora de Fátima.

(Ministério de Música Combatentes – Missão Resgate);

18h - Terço Mariano na réplica da capela das aparições e translado da imagem peregrina para o altar;

19h - Missa Solene com benção apostólica e concessão de indulgência plenária a todos aqueles que participarem da peregrinação;

Benção e inauguração do monumento de Nossa Senhora de Fátima e Show Católico

20h30 – Show Irmã Kelly Patrícia

22h30 – Show Pe. Fábio de Melo

O evento é uma realização da Prefeitura e da Diocese de Crato, com apoio do Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Portugal e do Sistema Fecomércio/Sesc.