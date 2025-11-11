Diário do Nordeste
Diário do Nordeste vence Grande Prêmio CNT de Jornalismo 2025

O trabalho que conquistou a premiação na categoria "Meio Ambiente e Transporte" foi escrito pela repórter Theyse Viana.

Ceará
Passageiros sobem em ônibus de Fortaleza.
A reportagem de Theyse Viana abordou o enfraquecimento do transporte público coletivo de Fortaleza e o aumento do transporte individual.
Foto: Fabiane de Paula.

O Diário do Nordeste conquistou o Grande Prêmio CNT de Jornalismo na categoria "Meio Ambiente e Transporte". A reportagem de Theyse Viana, publicada em agosto deste ano, abordou o enfraquecimento do transporte público de Fortaleza e as consequências disso, como, por exemplo, o aumento dos deslocamentos na Cidade por transportes individuais.

O trabalho da repórter mostra os impactos ambientais do crescimento do transporte individual e a urgência de políticas públicas que fortaleçam novamente o transporte coletivo sustentável.

A edição é de Dahiana Araújo, as fotos são de Fabiane de Paula e as artes são de Louise Dutra. A coordenação, a gerência e a direção de jornalismo são de Karine Zaranza, Ívila Bessa e Gustavo Bortoli, respectivamente.

Sobre o prêmio

Neste ano, a premiação, que já está em sua 32ª edição, teve o tema "Jornalismo que abre novas rotas". O objetivo era reconhecer trabalhos que explorassem novas abordagens e narrativas sobre o transporte brasileiro, "valorizando a investigação, a criatividade e o compromisso com o interesse público", como detalham os organizadores.

Avaliação dos trabalhos

Os trabalhos foram avaliados por profissionais de excelência no mercado, como André Basbaum (EBC), Flávio Ferreira (Folha de S.Paulo), Laurindo Ferreira (Jornal do Commercio), Paulo Nassar (Aberje) e Suzana Kahn Ribeiro (COPPE/UFRJ).

O prêmio será entregue aos vencedores de cada categoria no dia 10 de dezembro, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília.

