Diário do Nordeste é finalista de prêmio nacional com reportagem sobre jogadores cearenses

Cerimônia de premiação será no dia 4 de dezembro

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 21:45)
Jogada
Legenda: Kerven Duarte, de 30 anos, se divide entre a profissão e a paixão é pelo futebol
Foto: Fotos: Thiago Gadelha e Davi Rocha

O Diário do Nordeste é finalista da etapa nacional da 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo na categoria texto. Com a reportagem "Do campo ao negócio: a realidade financeira dos jogadores de futebol fora das quatro linhas no CE", produzida pelo repórter Ideídes Guedes, venceu as etapas estadual e regional. 

A matéria aborda a vida de seis profissionais do futebol que têm outras profissões, com foco no setor financeiro. O goleiro Kerven Duarte atua como entregador de água. Já Sonaly Araújo, que é árbitra e jogadora de futebol, também trabalha como motogirl. Além deles, o lateral Carlos Carpegiany, que também empreende no setor de bonés personalizados. Leia a reportagem completa aqui.

Reportagens de outros 15 estados foram selecionadas para a etapa nacional. São eles: Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e Tocantins.

A cerimônia de premiação será realizada no dia 4 de dezembro, em Brasília, nas quatro categorias: texto, áudio, vídeo e fotojornalismo. No evento, serão anunciados os vencedores de cada categoria, além do Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo.

Legenda: Ideídes Guedes durante premiação na etapa estadual.
Foto: Divulgação/Sebrae

