Diário do Nordeste é finalista de prêmio nacional com reportagem sobre jogadores cearenses

O Diário do Nordeste é finalista da etapa nacional da 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo na categoria texto. Com a reportagem "Do campo ao negócio: a realidade financeira dos jogadores de futebol fora das quatro linhas no CE", produzida pelo repórter Ideídes Guedes, venceu as etapas estadual e regional.

A matéria aborda a vida de seis profissionais do futebol que têm outras profissões, com foco no setor financeiro. O goleiro Kerven Duarte atua como entregador de água. Já Sonaly Araújo, que é árbitra e jogadora de futebol, também trabalha como motogirl. Além deles, o lateral Carlos Carpegiany, que também empreende no setor de bonés personalizados. Leia a reportagem completa aqui.

Reportagens de outros 15 estados foram selecionadas para a etapa nacional. São eles: Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e Tocantins.

A cerimônia de premiação será realizada no dia 4 de dezembro, em Brasília, nas quatro categorias: texto, áudio, vídeo e fotojornalismo. No evento, serão anunciados os vencedores de cada categoria, além do Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo.

Legenda: Ideídes Guedes durante premiação na etapa estadual. Foto: Divulgação/Sebrae