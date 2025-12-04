Diário do Nordeste
Ceará ganhará hospital público com o nome do Papa Francisco

Unidade de saúde terá sete especialidades para atender população de 13 municípios.

Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Maquete eletrônica do moderno Hospital Regional Maciço de Baturité, Ceará. O edifício tem uma fachada branca e cinza com detalhes horizontais verdes e múltiplas vagas de estacionamento. Uma ambulância está visível na entrada.
Legenda: Projeto da fachada do novo Hospital Regional Maciço de Baturité.
Foto: Reprodução/Prefeitura de Baturité.

O Governo do Ceará iniciou oficialmente, no último fim de semana, a construção de um novo hospital de grande porte para atender à população do interior do Estado. O local será batizado com o nome do primeiro pontífice latino-americano da Igreja Católica: o Hospital Polo Regional Papa Francisco ficará em Baturité e tem previsão de 239 leitos. 

A ordem de serviço foi assinada em 29 de novembro de 2025. O objetivo da unidade é descentralizar o atendimento hospitalar e aproximar serviços de saúde de alta e média complexidade da Região do Maciço de Baturité, evitando longos deslocamentos para a capital. 

Segundo o governador Elmano de Freitas, após a decisão de construção do hospital, a gestão estadual ainda não havia entrado em consenso do nome para a unidade. A homenagem veio em abril, quando ocorreu o falecimento de Francisco.

“Tenho certeza que esse hospital vai nascer já abençoado para salvar a vida de muita gente”, discursou na ocasião. “[São] Francisco é o santo dos pobres, dos humilhados”, ressaltou, emendando o trecho de uma oração: “Onde houver desespero, que eu leve a esperança”.

A expectativa é que ele beneficie cerca de 232 mil cearenses de 13 municípios: Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Itapiúna, Mulungu, Ocara, Pacoti, Palmácia e Redenção.

O investimento será de R$ 255,7 milhões na primeira etapa da obra. Ao todo, a unidade hospitalar oferecerá sete especialidades principais: 

  • emergência (porta aberta)
  • obstetrícia (também em porta aberta)
  • traumato-ortopedia
  • pediatria clínica
  • clínica geral
  • cirurgia geral
  • cirurgia obstétrica

Além do perfil assistencial, o hospital terá um papel relevante no ensino e na formação de novos profissionais. Com a implantação do curso de Medicina da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), o Papa Francisco será utilizado como campo de internato e residência médica e multiprofissional. 

Durante o pico da construção, cerca de 500 operários deverão ser mobilizados, gerando emprego e renda local.

Papa Francisco em traje papal branco, com um sorriso gentil e olhar atento, durante uma audiência no Vaticano. Ele usa um crucifixo pendurado e um anel no dedo anelar direito.
Legenda: Papa Francisco faleceu em abril de 2025, aos 88 anos.
Foto: Vatican Media.

Quem foi o Papa Francisco?

Argentino de nascimento, Jorge Mario Bergoglio foi eleito em conclave, em 2013, para ser o 266º papa da Igreja Católica. Foi o primeiro papa sul-americano da história e o primeiro não-europeu em dois mil anos. 

O papa escolheu o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, protetor dos pobres. A escolha foi influenciada por um cardeal brasileiro. Segundo ele, Dom Cláudio Hummes, arcebispo emérito de São Paulo, o apoiou no conclave. Quando foi escolhido, Hummes deu-lhe um beijo e disse para “nunca esquecer dos pobres”.

Em seu pontificado, Francisco valorizou o acolhimento aos mais vulneráveis e criou o Dia Mundial dos Pobres. O pontífice ainda promoveu reformas na Cúria Romana, como a ampliação da participação de mulheres e leigos, e realizou também ações contra os desvios morais.

Ele faleceu no dia 21 de abril de 2025, aos 88 anos. O adeus ao papa reuniu cerca de 400 mil pessoas nas ruas de Roma e no Vaticano. A cerimônia de despedida teve a presença de líderes de governo e de Estado de vários países, incluindo Brasil, Argentina, Estados Unidos e Ucrânia.

