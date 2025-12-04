Mais de 90 bairros de Fortaleza e Caucaia terão falta d'água neste sábado (6)

Mais de 90 bairros de Fortaleza e do município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), terão o abastecimento de água suspenso no próximo sábado (6), das 8h às 20h, informou a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

O motivo da suspensão é uma manutenção mecânica e de reparos que será realizada pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) na adutora do trecho V do Eixão das Águas.

Conforme a Cagece, a execução das intervenções deverá paralisar temporariamente o funcionamento da ETA Oeste, responsável pelo abastecimento de alguns bairros.

Na Capital, 46 bairros serão afetados pela falta d'água no total. Já em Caucaia, 45. Entre os bairros da lista, estão: Álvaro Weyne, Antônio Bezerra, Barra do Ceará, Benfica, Jóquei Clube, Montese, Presidente Kennedy, Vila União, Araturi, Barra Nova, Camurupim e Tabuba. (veja a lista completa abaixo)

Normalização do abastecimento

Após a conclusão da manutenção na adutora, o fornecimento de água será retomado de forma gradual. Como o sistema funciona por pressão, as áreas centrais devem ser reabastecidas primeiro.

Já as regiões mais elevadas poderão levar até 48 horas para a completa normalização do abastecimento.

A empresa afirmou ainda que os efeitos da suspensão poderão variar de acordo com a infraestrutura interna de cada imóvel, como a existência de caixas d’água, e a presença de reservatórios em determinados bairros.

A Cagece aconselha que a população armazene água nos próximos dias e priorize o uso para consumo humano e atividades essenciais durante o período da paralisação programada do sistema.

Veja lista de bairros

FORTALEZA

Alagadiço, Álvaro Weyne, Amadeu Furtado, Antônio Bezerra, Autran Nunes, Barra do Ceará, Bela Vista, Benfica, Bom Futuro, Carlito Pamplona, Colônia, Couto Fernandes, Cristo Redentor, Damas, Demócrito Rocha, Dom Lustosa, Ellery, Farias Brito, Floresta, Granja Lisboa, Guajiru, Henrique Jorge, Itaoca, Jacarecanga, Jardim América, Jardim Guanabara, Jardim Iracema, João XXIII, Jóquei Clube, José Bonifácio, Monte Castelo, Montese, Padre Andrade, Pan-Americano, Parangaba, Parque Araxá, Parquelândia, Parreão, Pirambu, Planalto Pici, Presidente Kennedy, Quintino Cunha, Rodolfo Teófilo, São Gerardo, Vila União e Vila Velha.

CAUCAIA

Arianópolis, Araturi, Barra Nova, Cabatan, Camurupim, Campo Grande, Carrapicho, Centro de Caucaia, Cigana, Curicaca, Eldorado, Emboaçá, Grilo, Guaié, Icaraí, Iparana, Itambé, Jardim Icaraí, Jurema, Loteamento Granja Icaraí, Loteamento Planalto Pacheco, Marechal Rondon, Mestre Antônio, Metrópole, Metrópole Sul, Metrópole V, Mirambé, Nova Metrópole, Pabussu, Pacheco, Padre Júlio Maria, Padre Romualdo, Parque Deodato, Parque Estrela, Parque Leblon, Parque Soledade, Parque Potira, Parque São Gerardo, Patrícia Gomes, Paumirim, Picuí, Planalto Caucaia, Salina Margarida, Tabuba e Vicente Arruda.