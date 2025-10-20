Diário do Nordeste
Saiba como usar o aplicativo de autoleitura do hidrômetro da Cagece

Aplicativo pode ser usado em sistemas Android e iOS

(Atualizado às 15:06)
Ceará
Legenda: O serviço está disponível para todos os clientes com ligação ativa de água e medidor instalado.
Foto: Divulgação/Cagece

Os clientes da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) podem realizar a autoleitura do consumo de água diretamente pelo Cagece App. Usuários dos sistemas Android e iOS podem registrar a leitura do hidrômetro de casa ou estabelecimento comercial e receber a fatura digital por e-mail.

Conforme a Cagece, o serviço está disponível para todos os consumidores com ligação ativa de água e medidor instalado.

Ao registrar a autoleitura dentro do prazo informado pelo aplicativo, o sistema da Cagece exclui o imóvel do processo normal de faturamento, evitando duplicidade de cobranças. Atualmente, cerca de 1.500 clientes utilizam o recurso em todo o estado.

Mesmas formas de pagamentos disponíveis

A fatura gerada por meio da autoleitura contém as mesmas informações da versão impressa, incluindo histórico de consumo e opções de pagamento, entre elas o Pix.

Para aderir, basta acessar a aba “Autoleitura” no Cagece App, aceitar o termo de adesão, preencher os dados do imóvel e cadastrar um e-mail válido. Após a validação das informações, o cliente já pode registrar as leituras mensais do hidrômetro.

Segundo o coordenador da Gerência de Faturamento da Cagece, Flávio Lobo, a iniciativa reforça o compromisso da companhia com a inovação e a autonomia dos consumidores. 

