Saiba como usar o aplicativo de autoleitura do hidrômetro da Cagece

Os clientes da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) podem realizar a autoleitura do consumo de água diretamente pelo Cagece App. Usuários dos sistemas Android e iOS podem registrar a leitura do hidrômetro de casa ou estabelecimento comercial e receber a fatura digital por e-mail.

Conforme a Cagece, o serviço está disponível para todos os consumidores com ligação ativa de água e medidor instalado.

Veja também Ceará O que é o Plano Diretor e por que ele molda o crescimento de Fortaleza Ceará Ceará decreta escassez em três regiões com baixo volume de água em reservatórios

Ao registrar a autoleitura dentro do prazo informado pelo aplicativo, o sistema da Cagece exclui o imóvel do processo normal de faturamento, evitando duplicidade de cobranças. Atualmente, cerca de 1.500 clientes utilizam o recurso em todo o estado.

Mesmas formas de pagamentos disponíveis

A fatura gerada por meio da autoleitura contém as mesmas informações da versão impressa, incluindo histórico de consumo e opções de pagamento, entre elas o Pix.

Para aderir, basta acessar a aba “Autoleitura” no Cagece App, aceitar o termo de adesão, preencher os dados do imóvel e cadastrar um e-mail válido. Após a validação das informações, o cliente já pode registrar as leituras mensais do hidrômetro.

Segundo o coordenador da Gerência de Faturamento da Cagece, Flávio Lobo, a iniciativa reforça o compromisso da companhia com a inovação e a autonomia dos consumidores.