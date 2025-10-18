Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará decreta escassez em três regiões com baixo volume de água em reservatórios

Sertões de Crateús, Médio Jaguaribe e Banabuiú têm reservatórios abaixo de 33%

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
Ceará
Açude Banabuiu com parte do reservatório com água
Legenda: Apesar do reabastecimento na última quadra chuvosa, Banabuiú é um dos açudes em situação de alerta
Foto: Theyse Viana

O Governo do Ceará declarou situação crítica de escassez hídrica nas regiões hidrográficas dos Sertões de Crateús, do Médio Jaguaribe e do Banabuiú, onde os reservatórios, em média, operam com volumes entre 15% e 32% da capacidade total. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira (17).

Assinado pelo titular da Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará (SRH), Fernando Santana (PT), o reconhecimento da situação é necessário para garantir o abastecimento prioritário diante do risco de não atendimento aos usos outorgados até uma nova quadra chuvosa.

A decisão tem como base a Lei Estadual nº 14.844/2010, que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, e a Resolução Conerh nº 03/2020, que estabelece critérios para classificar o nível de criticidade das bacias.

Volume abaixo do ideal

De acordo com dados do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), os níveis médios de armazenamento nas três regiões estão bem abaixo do considerado seguro:

  • Sertões de Crateús: 15,00%;
  • Médio Jaguaribe: 25,87%;
  • Banabuiú: 32,34%.

Confira o volume médio de todas as bacias do Ceará neste sábado (18/10): 

  • Sertões de Crateús – 13,39%
  • Médio Jaguaribe – 24,74%
  • Banabuiú – 31,09%
  • Salgado – 48,97%
  • Baixo Jaguaribe – 49,41%
  • Curu – 61,36%
  • Metropolitana – 64,01%
  • Serra da Ibiapaba – 70,23%
  • Coreaú – 76,71%
  • Acaraú – 76,72%
  • Alto Jaguaribe – 78,88%
  • Litoral – 79,72%

Com a decretação da situação crítica, o Estado passa a poder adotar ações emergenciais previstas nas normas estaduais e na Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/1997). Entre as medidas possíveis estão:

  • Priorizar o abastecimento humano e a dessedentação animal sobre outros usos da água;
  • Suspender temporariamente outorgas de irrigação ou uso industrial;
  • Implantar rodízios ou racionamentos em sistemas de abastecimento;
  • Perfuração emergencial de poços e transporte de água por carros-pipa;
  • Revisão de regras de operação de reservatórios sob gestão da Cogerh.

As medidas específicas serão definidas em planos de contingência locais, elaborados pela SRH em conjunto com os Comitês de Bacia Hidrográfica e as prefeituras afetadas.

O novo ato substitui o Ato Declaratório nº 01/2024, que reconhecia escassez hídrica em outras áreas do Estado, publicado em agosto do ano passado.

Veja também

teaser image
Ceará

Secas, migrações e campos de concentração: como Fortaleza cresceu entre épocas de estiagem e chuvas

teaser image
Ceará

Quixadá perde 85% da produção de milho e feijão e decreta emergência por estiagem

Prioridades na crise

Em nota técnica que fundamentou a decisão, a Cogerh destacou que o principal foco é garantir o abastecimento humano e manter os níveis mínimos necessários para a sustentabilidade dos sistemas até o próximo período chuvoso.

“A água é um recurso limitado e essencial para o desenvolvimento social e econômico”, cita o ato, assinado pelo secretário Fernando Santana.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Açude Banabuiu com parte do reservatório com água
Ceará

Ceará decreta escassez em três regiões com baixo volume de água em reservatórios

Sertões de Crateús, Médio Jaguaribe e Banabuiú têm reservatórios abaixo de 33%

Igor Cavalcante
Há 1 hora
Paciente em surto quebra equipamentos de posto de saúde em Fortaleza
Ceará

Paciente em surto quebra equipamentos de posto de saúde em Fortaleza

Mulher queria retirar remédios com receita vencida

Redação
18 de Outubro de 2025
‘Voz do papa’: quem é o brasileiro que já dublou 4 pontífices para português 
Ceará

‘Voz do papa’: quem é o brasileiro que já dublou 4 pontífices para português 

Há 36 anos no Vaticano, Silvonei José destaca comunicação da Igreja Católica como forma de evangelização.

Nicolas Paulino
18 de Outubro de 2025
Incêndio atinge grande área de vegetação nas proximidades do Rio Cocó
Ceará

Incêndio atinge grande área de vegetação nas proximidades do Rio Cocó

Foco está localizado em área com maior risco de alastramento, segundo Corpo de Bombeiros

Redação
17 de Outubro de 2025
Rua de Fortaleza com falta de esgotamento sanitário e rachaduras na pavimentação.
Ceará

Cagece é multada em mais de R$ 600 mil por múltiplas infrações em Fortaleza

As infrações e as respectivas multas constam no DOM. Companhia alega falta de competência legal da autarquia municipal

Luana Severo
17 de Outubro de 2025
Vista da barragem do Castanhão.
Ceará

Especial do Diário do Nordeste vence 1º lugar em prêmio internacional de Jornalismo

É a primeira vez que um veículo brasileiro conquista o 1º lugar no Prêmio Lincoln de Jornalismo.

Redação
17 de Outubro de 2025
Ceará

Entenda impasse que envolve denúncias de ilegalidade de obra em terreno do Aeroporto de Fortaleza

A Aerotrópolis disse que as atividades do empreendimento foram devidamente licenciadas pela Semace, por meio da licença.

Thatiany Nascimento
17 de Outubro de 2025
Começa derrubada do Seara Praia Hotel em Fortaleza, maior demolição mecânica do Brasil; veja imagens
Ceará

Começa derrubada do Seara Praia Hotel em Fortaleza, maior demolição mecânica do Brasil; veja imagens

No local, será erguido um edifício com 100m de altura.

Clarice Nascimento
17 de Outubro de 2025
Ceará

Ultrasaldão Simplifique oferece descontos de até 50% em mais de 20 mil itens

Ação promocional inédita da Simplifique Home Center acontece nos dias 17, 18 e 19 de outubro, com condições exclusivas em todas as lojas do Ceará

Agência de Conteúdo DN
17 de Outubro de 2025
Ceará

Ceará Sem Fome promove qualificação gratuita e geração de renda

Iniciativa do Governo do Estado oferece cursos profissionalizantes para beneficiários do programa e familiares, fortalecendo a autonomia econômica e o combate à insegurança alimentar.

Agência de Conteúdo DN
17 de Outubro de 2025
O ministro Camilo Santana discursa para convidados em evento no Ceará sobre novas obras do PAC.
Ceará

Fortaleza e outras 20 cidades do CE terão 30 novas creches com recursos do PAC

Os equipamentos serão construídos com verba do Novo PAC e devem beneficiar 8,4 mil estudantes

Luana Severo e Clarice Nascimento
16 de Outubro de 2025
Evandro Leitão em discurso na Prefeitura de Fortaleza
Ceará

Evandro antecipa feriado do Dia do Servidor Público em Fortaleza

Decisão semelhante já havia sido anunciada pelo governador Elmano de Freitas para servidores estaduais

Redação
16 de Outubro de 2025
Por conta do problemas com os semáforos, motoristas estão comentando várias infrações.
Ceará

Semáforos quebrados na avenida Washington Soares provocam engarrafamento

Trânsito segue com lentidão na região

Redação
16 de Outubro de 2025
Grupo de alunos e professores do Ceará posam para foto em estande de feira de ciências em Brasília. Na frente deles, há uma bancada com a bandeira do Ceará. Na mesa ao lado, há objetos expostos sobre uma bandeira com a estampa do Instituto Federal do Educação do CE.
Ceará

Alunos do IFCE criam museu de realidade virtual, larvicida e moldes 3D; veja projetos

Projetos foram apresentados em feira nacional que ocorreu em Brasília.

Nicolas Paulino
16 de Outubro de 2025
Ciclista de boné e mochila branca pedalando sobre uma faixa de pedestres em uma rua urbana movimentada. Carro preto estacionado à esquerda e prédios ao fundo.
Ceará

Ciclovia arborizada na Avenida Dom Luís terá projeto alterado; veja mudanças

Prefeitura de Fortaleza explica ajuste técnico foi avaliado por secretarias e não será regra para as próximas estruturas cicloviárias

Clarice Nascimento
15 de Outubro de 2025
Imagens do acidente, mostrando a sequência da queda.
Ceará

Homem é atropelado por motociclista enquanto corria em Cascavel; veja vídeo

A vítima sofreu ferimentos leves

Lucas Monteiro
14 de Outubro de 2025
Pessoas aguardando ônibus em terminal.
Ceará

Em meio a crise de ônibus em Fortaleza, empresas avaliam se usarão crédito para renovar a frota

45 coletivos poderão ser comprados, mas companhias de transporte temem dívidas.

Gabriela Custódio
14 de Outubro de 2025
Homem durante atendimento do SAMU dentro da academia.
Ceará

Homem morre durante treino em academia de Fortaleza

Frequentadores da academia rezaram um 'Pai-Nosso' em intercessão durante massagem cardíaca

João Lima Neto, Bergson Araujo Costa
14 de Outubro de 2025
Imagem mostra close-up em mão segurando ampola de fomepizol, medicamento usado como antídoto para casos de intoxicação por metanol. Unidade é uma das adquiridas pelo Ministério da Saúde para conter casos de envenenamento pela substância.
Ceará

Ceará recebe doses de fomepizol, raro antídoto do metanol

Unidades inéditas podem ser usadas no tratamento de casos de intoxicação

Carol Melo
14 de Outubro de 2025
Governador Elmano de Freitas
Ceará

Elmano antecipa feriado do Dia do Servidor Público no Ceará

O decreto com antecipação será publicado no DOE desta terça (14)

Redação
14 de Outubro de 2025