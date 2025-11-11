Cearense visita avó acamada minutos antes de subir no altar e momento viraliza; veja vídeo

O dia 14 de agosto de 2025 vai ficar marcado para sempre na memória da cearense Sandy Praxedes. Não somente por ser o dia do casamento da acadêmica de nutrição, mas pela emoção de mostrar o vestido de noiva e receber a 'bênção' da avó minutos antes do 'sim no altar', que não pôde à cerimônia por motivos de saúde. O vídeo do momento especial entre avó e neta já acumula mais de 1 milhão de visualizações.

Sandy Praxedes, de 26 anos, casou na Igreja Jesus, Maria e José, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. Como a avó, Maria de Lourdes, de 101 anos, não poderia ver a neta subindo no altar, Sandy fez uma única exigência ao noivo e aos convidados: no dia do casamento, antes da cerimônia, a estudante iria em casa para a avó poder vê-la vestida de noiva. Para que isso acontecesse, toda a cerimônia foi planejada nos mínimos detalhes, com fotógrafos, maquiadores e storymakers.

Planejamento da cerimônia

O plano inicial de Sandy era que o encontro das duas acontecesse na igreja, mas o médico de Maria de Lourdes não a liberou. Aos 101 anos, a idosa, se alimenta por sonda, e por isso, não poderia ficar sentada durante a cerimônia.

Legenda: Maria de Lourdes completará 102 anos em novembro. Foto: Reprodução.

A avó de Sandy vive atualmente com apoio de homecare - uma forma de atendimento médico domiciliar - onde recebe acompanhamento com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médicos e enfermeiras diariamente.

"Era muito arriscado, porque tinha muita gente. Para poder chegar perto dela, tem todo um processo, onde a gente não pode estar doente. Se for para falar muito perto dela, tem que estar usando máscara, sempre tem que estar lavando as mãos, porque a imunidade dela é muito baixa", afirmou a noiva ao Diário do Nordeste.

Por mais que a idosa fosse levada por uma ambulância, permanecesse na maca e fosse acompanhada por médicos, o encontro ainda era muito arriscado. "A gente tentou, colocou assistente social, mas falaram que só se vocês colocarem a conta em risco e a gente jamais colocaria ela em risco".

Mesmo pós a última negativa, a neta continuou buscando alternativas para o encontro. "A igreja que eu casei, foi a mesma que meus pais casaram, então era próximo à minha casa, até por que se acontecesse qualquer coisa com ela, era questão de cinco minutos da nossa casa, então a gente voltaria o mais rápido possível", contou a cearense.

Legenda: Sandy na casa de sua avó, Maria de Lourdes. Foto: Reprodução.

DEZ MINUTOS ANTES DO ALTAR

Sandy chegou a casa da avó, no bairro Antônio Bezerra, às 19h e permaneceu conversando com a avó até dez minutos antes de subir no altar.

O encontro das duas foi capturado de surpresa pela storymaker do casamento, que estava no mesmo carro que a noiva. A acadêmica de nutrição conta que não esperava tanta repercussão: "Eu não imaginei que o vídeo ia viralizar, foi só pra ficar salvo, pra que quando eu quisesse ver, tivesse ali de forma mais rápida".

A jovem contou à reportagem que "foi um momento emocionante, muito lindo. Eu me emociono, porque eu queria muito que ela estivesse lá comigo, mas não foi possível. Então, ter ela ali naquele momento, um momento onde estava só eu, ela e minha mãe, foi muito especial."

Alzheimer

Sandy sempre foi muito próxima da avó, mas os laços ficaram ainda mais fortes em 2020, quando a Maria de Lourdes recebeu o diagnóstico de Alzheimer e foi morar com a neta. "O corpo foi atrofiando, então ela não fala, você sabe que ela tá entendendo o que você tá falando, porque muitas vezes ela balança a cabeça, ela responde um pouco, olha pra você. Ela não está em estado vegetativo completo, mas tá no começo, no processo", revelou Sandy.

Sobre o encontro, a cearense conta que: "Eu senti que ela me reconheceu, eu senti que ela entendia o que estava acontecendo, e que se fosse possível por ela, ela com certeza estaria lá. Foi um momento muito difícil, muito doloroso também, porque eu entendo a situação dela. Então, ela não estando lá, eu queria homenagear ela de alguma forma".

Legenda: O Alzheimer de Maria se expandiu para quadro de demência. Foto: Reprodução.

Além do encontro, Sandy homenageou a avó com a música Ave Maria Sertaneja de Luiz Gonzaga. "Foi a música que as minhas madrinhas entraram, que era uma música que todo santo dia, seis horas, ela colocava na rádio e ela escutava, junto com um terço. Eu chegava da escola e ela puxava a gente, falava, pega o seu terço, vamos sentar aqui e vamos rezar."

Música Ave Maria Sertaneja:

Quando batem as seis horas

de joelhos sobre o chão

O sertanejo reza a sua oração

Ave Maria

Mãe de Deus Jesus

Nos dê força e coragem

Pra carregar a nossa cruz

Nesta hora bendita e santa

Devemos suplicar

A Virgem Imaculada

Os enfermos vir curar

