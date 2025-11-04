Cearense viraliza ao esperar 12 horas pela filha do lado de fora da faculdade; veja vídeo

O vídeo do aposentado, Sosteneu Martins Rabelo, de 63 anos, esperando pela filha, a médica Bárbara Martins, do lado de fora da faculdade, onde faz pós-graduação, já acumula mais de 800 mil visualizações nas redes. As imagens mostram Sosteneu aguardando, sentado na calçada, a filha que estuda das 07h às 19h.

Bárbara faz pós-graduação em obsterícia em Fortaleza. O aposentado e a filha moram em Alto Santo, no interior do Ceará. Os dois viajam 246 km para a Capital todos os sábados e domingos.

Bárbara finaliza o curso em janeiro. Até lá, o pai a acompanha durante as aulas e estágio. "A gente sai da nossa cidade 03h30 da manhã, pois 07h inicia, voltamos às 19h da noite".

"Eu gravei esses vídeos porque sempre me emociono ao ver" Bárbara Martins filha de Sosteneu

"Pra ele é satisfatório, mesmo que cansativo"

A filha de Sosteneu contou ao Diário do Nordeste que o pai é assim com ela, a irmã, a sobrinha e a esposa, com quem está junto há 30 anos. "Todos os dias ele leva o café da minha irmã ao trabalho, leva minha sobrinha para a escola, busca minha irmã no trabalho, é o dia inteiro assim".

Os pais de Bárbara estão juntos há 30 anos, mas casaram no civil recentemente. Nenhum dos dois teve acesso ao ensino superior, mas sempre apoiaram as duas filhas a estudarem.

Legenda: Sosteneu, a esposa, as duas filhas e a sobrinha em seu casamento. Foto: Reprodução.

Sosteneu se aposentou após passar por uma cirurgia de coração, em 2024. Com isso, passou a ter mais tempo para se dedicar à família.

