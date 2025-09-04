Menina se emociona em vídeo ao perceber diferenças entre sua infância e a do pai

Um vídeo repercutiu nas redes sociais nos últimos dias ao mostrar a reação da estudante Larah Rabelo, de 10 anos, natural de Pacajus, no Ceará. Na gravação, feita pela mãe, Aline Gomes, de 30 anos, a menina participa de uma dinâmica em que deve dar um passo à frente sempre que se identificar com situações da infância.

Entre as perguntas estavam ter material escolar todos os anos, comida diária na mesa ou já ter comemorado ao menos uma festa de aniversário. Enquanto Larah avançava em todas as rodadas, o pai, Airton Gomes, de 30 anos, permanecia parado. Aos poucos, a menina se emocionou ao perceber as diferenças entre sua realidade atual e a infância do pai, que não teve os mesmos recursos.

Veja também Ceará Tia vira mãe de sobrinho após Justiça reconhecer maternidade socioafetiva no Ceará Ceará Desfile de 7 de setembro em Fortaleza provoca mudanças no trânsito; veja detalhes da programação

No fim do vídeo, pai e filha choram juntos ao refletirem sobre a disparidade de experiências. O conteúdo viralizou rapidamente e chamou a atenção dos seguidores. Conhecida nas redes sociais por seus vídeos de humor, sempre com supervisão dos pais, Larah já acumula mais de 330 mil seguidores no Instagram. Desta vez, as risadas deram lugar à sensibilidade da menina.

Estagiária sob supervisão de Geovana Rodrigues*