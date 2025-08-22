Diário do Nordeste
Enel conclui linha de R$ 48 milhões entre Pacajus e Morada Nova

Em alta tensão, ela fornecerá energia elétrica a projetos da indústria e da agropecuária em quatro municípios

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 06:58)
Egídio Serpa
Legenda: Foto da subestação, já energizada, construída pela Enel Ceará no Distrito de S. João do Aruaru, em Morada Nova. Obra importante
Foto: Enel / Divulgação

Excelente notícia! A Enel Ceará concluirá hoje, sexta-feira, 22, uma nova linha de alta tensão que conectará as subestações de Pacajus à do Distrito de São João do Aruaru, em Morada Nova, no Vale do Jaguaribe. Essa nova linha, com cerca de 70 km de extensão, permitirá o funcionamento de projetos industriais e agrícolas que estão sendo implantados na área, contribuindo para o desenvolvimento regional, a geração de renda e a criação de milhares de novos empregos.   

Ao longo da linha, oram instalados 931 postes, cruzando a geografia dos municípios de Chorozinho, Ocara, Pacajus e Morada Nova, passando por grandes plantações, áreas irrigadas, assentamentos e um trecho de perímetro urbano. Toda a construção seguiu normas técnicas de segurança e licenciamentos ambientais, assegurando o menor impacto possível.  

Na execução da obram foram investidos R$ 48 milhões oriundos do PIE (Programa de Investimentos Especiais em Energia Elétrica), aprovado pelo governo do estado. Aliás, o presidente da Enel Ceará, José Nunes, destaca que “foi fundamental a parceria com o estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e, também, com as federações das Indústrias (Fiec) e da Agricultura (Faec) para maior celeridade no processo de negociações e permissões de vários trechos da linha”. Nunes acrescentou:  

“A entrega dessa linha com esta capacidade é fundamental para acompanhar o desenvolvimento da região jaguaribana e do estado do Ceará, permitindo a expansão da produção e a disponibilidade de mais energia, para geração de mais empregos e renda.” 

