Enel conclui linha de R$ 48 milhões entre Pacajus e Morada Nova

Excelente notícia! A Enel Ceará concluirá hoje, sexta-feira, 22, uma nova linha de alta tensão que conectará as subestações de Pacajus à do Distrito de São João do Aruaru, em Morada Nova, no Vale do Jaguaribe. Essa nova linha, com cerca de 70 km de extensão, permitirá o funcionamento de projetos industriais e agrícolas que estão sendo implantados na área, contribuindo para o desenvolvimento regional, a geração de renda e a criação de milhares de novos empregos.

Ao longo da linha, oram instalados 931 postes, cruzando a geografia dos municípios de Chorozinho, Ocara, Pacajus e Morada Nova, passando por grandes plantações, áreas irrigadas, assentamentos e um trecho de perímetro urbano. Toda a construção seguiu normas técnicas de segurança e licenciamentos ambientais, assegurando o menor impacto possível.