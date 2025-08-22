Baianos e cearenses juntam-se para homenagear Carlos Prado, da Itaueira

Um grupo de 25 empresários da indústria e da agropecuária do Ceará assistiu, ontem à noite, a homenagem que a Assembleia Legislativa da Bahia prestou ao empresário Carlos Prado, fundador da Ceará Máquinas Agrícolas (Cemag) e da Itaueira Agropecuária, maior produtora e exportadora brasileira de melão, que tem fazendas de produção, também, na geografia baiana.

A homenagem, proposta pelo deputado Eduardo Sales e aprovada por unanimidade, foi pelos relevantes serviços prestados por Carlos e por sua empresa ao desenvolvimento econômico e social da Bahia,

Durante a sessão solene no plenário da sede do Poder Legislativo baiano, discursaram Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Beto Studart e Fernando Cirino, ex-presidentes da entidade, e o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, que se referiram ao que chamaram de “importantes investimentos” feitos pela família Prado nas áreas industrial, agroindustrial e agrícola no Ceará, no Piauí, no Rio Grande do Norte e na Bahia, onde atuam a Itaueira Agropecuária e a Cemag, que fabrica em Fortaleza máquinas e implementos agrícolas comercializados em todo o território nacional.

Entre os cearenses que viajaram até Salvador para essa homenagem, estiveram Cristiano Maia, Carlos Targino, André Montenegro, Euvaldo Bringel, Paulo Selbach, Rita Grangeiro, José Antunes Mota, Chico Esteves, João Teixeira, Gilson Gondim, Alci Porto, Carlos Rubens Alencar, Fernando Franco, Edgar Gadelha, Raimundo Feitosa e Chico Esteves.

O homenageado, muito emocionado, recebeu a Medalha 2 de Julho, maior comenda da Assembleia Legislativa da Bahia. Com ela no peito, Carlos Prado falou para um auditório pleno de empresários baianos e cearenses. Ele contou um pouco de sua vida empresarial, destacando os investimentos que a Itaueira tem feito naquele estado, focados na produção de melão, melancia e mel de abelha.

Carlos Prado – que é hoje o presidente do Conselho de Administração da empresa, tendo transferido o seu comando para os seus filhos Adriana, Marilena, Caito, José Luiz e Tom, eleito por aclamação CEO da Itaueira – iniciou cedo sua vida profissional.

Nascido no interior de São Paulo, graduou-se em 1966 em economia pela Faculdade de Ciências Econômicas de sua cidade natal, Marília. Cinco anos antes, em 1961, por meio de concurso, ingressou no Departamento de Engenharia e Mecânica da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Logo depois, também por meio de concurso público, foi escriturário do Banco do Brasil em Assis, também no interior paulista.

Após sua formação em economia, Prado atuou na reorganização de empresas agropecuárias instaladas no Estado de São Paulo. Nas décadas de 60 e 70, fundou e presidiu a Fábrica de Estopas Adriana Ltda, a Importadora Prudentina de Máquinas Agrícolas Ltda, a Nordeste Aviação Agrícola Ltda, a Ceará Máquinas Agrícolas Ltda (Cemag) e a Itaueira Agropecuária.

Carlos Prado foi um dos fundadores da Abrafrutas (Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados), entidade que congrega os maiores fruticultores do país. Hoje, a fruticultura brasileira responde por 16% de toda a mão de obra empregada na agropecuária nacional.