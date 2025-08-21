Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Exportações cearenses enfrentam burocracia na hora do embarque

Pequenos exportadores de produtos perecíveis deixam de embarcar contêineres até por falta de fiscalização

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 09:44)
Egídio Serpa
Legenda: Exportações de produtos perecíveis do Ceará atrasam nos portos e chegam ao cancelamento até por falta de fiscalização
Foto: Governo do Ceará/ Divulgação

Para além do tarifaço de 50% imposto por razões políticas e pessoais pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano, enfrentam os exportadores cearenses outro obstáculo de origem local: a falta de estrutura dos organismos responsáveis pela fiscalização nos portos do Mucuripe e Pecém e no Fortaleza International Airpot. Esta coluna recebeu, nos últimos dois dias, reclamações e protestos de um grupo de pequenos exportadores que, por falta de trabalho mais expedito dos fiscais desses organismos, deixaram de embarcar diferentes tipos de mercadorias. 

Os cearenses reclamam, e com razão, de que os atrasos que se registram naqueles terminais portuários e aeroportuário lhes causam prejuízos, inclusive os de responsabilidade e de imagem, junto aos importadores, com os quais têm contrato que fixam datas para o recebimento da mercadoria encomendada.  

“É triste e lamentável que isto continue acontecendo nos nossos terminais de embarque por exclusiva culpa dos organismos fiscalizadores, que às vezes não dispõe de pessoal em número suficiente para fazer o despacho, e às vezes, simplesmente, deixam de trabalhar nos fins de semana”, como contou um pequeno exportador de produtos perecíveis. 

Há produtos cearenses que disputam mercados na Europa “com o nosso maior concorrente, que é a China, onde são empresas estatais que produzem, comercializam, exportam e ainda ditam os preços a seu bel prazer”, de acordo com a mesma fonte, que ainda acrescentou: 

“É impossível concorrer com os chineses, porque lá não há, como aqui no Brasil, leis severas e organismos mais severos ainda para fiscalizar os impactos da produção no meio ambiente, para observar as condições de trabalho da mão de obra que lá é baratíssima e para, com essa fiscalização, retardar os embarques das mercadorias. A China é hoje a segunda maior potência econômica do mundo – em marcha batida para ser a primeira nos próximos anos – porque tudo lá é planejado e executado conforme as estratégias econômicas do seu governo e do seu regime político de partido único, o Partido Comunista. Eu queria ver a China produzindo e exportando sob a mesma Lei Trabalhista que existe no Brasil, sob a rígida fiscalização fitossanitária que há aqui, sob a vigilância de ONGs ambientalistas custeadas por governos e organizações europeias, como tem denunciado o ex-ministro Aldo Rebelo.” 

O mesmo pequeno exportador de produtos perecíveis disse à coluna que, no Brasil, e no Ceara também, “acontecem coisas incríveis, como a dupla fiscalização na mesma área de produção com idêntico objetivo, parecendo até que há um acordo para atrapalhar quem, legal e formalmente, produz e trabalha no campo e nas cidades”.  

O desabafo do pequeno produtor de mercadorias perecíveis é o que mais se ouve em reuniões de empresários. Está claro que, quando se produz no campo, essa atividade exige, naturalmente, o respeito às regras legais que dizem respeito à preservação do meio ambiente, pois, afinal, como disse o Papa Francisco, o planeta é a nossa casa e por isto deve estar sempre bem cuidada. Assim devem ser as áreas de produção agropecuária. No Brasil, que tem a melhor, a mais moderna e a agricultura de maior produtividade do mundo, há um cuidado especial das grandes empresas em relação à natureza. Isto não acontece na Europa, cujas florestas, quase todas, foram devastadas para dar lugar à produção agropecuária. Mas são os europeus da França, por exemplo, que não querem o acordo com o Mercosul porque não sabem produzir mais com menos, como o fazem os agricultores brasileiros.   

Nos EUA, alguém disse o seguinte em relação ao Brasil: “Fazendas aqui, florestas lá”. É como se tivesse dito: “Desmatem aqui, preservem lá.” A causa é a mesma: assim como os europeus, os norte-americanos, também não têm a produtividade do agro brasileiro. É por isto que a soja, o milho e o algodão produzidos nas diferentes regiões do Brasil têm preços mundiais competitivos. 

Retomando o fio da meada de hoje: os órgãos públicos do Ceará e do Brasil podem ajudar a melhorar a competitividade de quem exporta e assim ampliar o saldo da balança comercial do país e estimular a geração de mais empregos e renda neste estado.   

Veja também

teaser image
Egídio Serpa

Tarifaço: Elmano anuncia hoje socorro a exportadoras cearenses

teaser image
Egídio Serpa

Que confusão! Brasil na encruzilhada da política e da economia

teaser image
Egídio Serpa

Coopercon está na ExpoConstruir no Centro de Eventos do Ceará