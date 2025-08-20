Coopercon está na ExpoConstruir no Centro de Eventos do Ceará

Pela terceira vez consecutiva, a Cooperativa da Construção Civil do Ceará (Coopercon-CE) está participando da ExpoConstruir, um dos principais eventos do setor da construção civil do Nordeste, que, iniciada na terça-feira, 19, prosseguirá até sexta-feira, 22, no Centro de Eventos do Ceará.

A Cooperativa está com a “Arena do Conhecimento CooperCon-CE”, um espaço dedicado à difusão de práticas, inovações e debates técnicos que movimenta o público na feira.

Da programação, constam palestras e workshops diários sempre às 18h, ministrados por especialistas renomados, abordando temas atuais e essenciais para o desenvolvimento do setor. Na abertura, terça-feira, os engenheiros Fernando Heineck e Madalena Leite conduziram a dinâmica “Jogos Lean”, apresentaram conceitos de eficiência e otimização na construção.

Ontem, quarta-feira, o engenheiro Tauil Selingardi fez palestra sobre “Instalações de Alta Resistência e suas Aplicações”, em parceria com a Krona Energia, reforçando a importância de materiais e técnicas inovadoras para garantir qualidade e durabilidade às obras.

Hoje, o professor Gilberto de Freitas abordará a “Construção Industrializada”, tema que vem ganhando espaço pela rapidez e sustentabilidade que proporciona aos processos construtivos.