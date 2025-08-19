C. Rolim reinaugura duas novas lojas e consolida expansão da marca

Uma das gigantes do varejo cearense, a C. Rolim amplia o processo de modernização e crescimento de sua marca: a rede reinaugurará neste mês de agosto mais duas lojas subordinadas ao novo formato que vem sendo implantado nos últimos anos. A primeira delas será a do North Shopping Fortaleza, a ser reaberta quinta-feira, 21; a segunda, no North Shopping Jóquei, no dia 29. As reinaugurações marcarão a consolidação do plano de expansão iniciado com o “rebranding” da marca, que passa pelo novo layout de lojas e pela revitalização da identidade visual, que reposicionaram a C. Rolim no varejo de moda no Ceará.

À frente desse processo está o CEO da empresa, Guilherme Rolim, que em 2024 recebeu da CDL de Fortaleza o título de Lojista do Ano, em reconhecimento à sua atuação como liderança empresarial no varejo. Sob sua gestão, a C. Rolim vem transformando a experiência de compra dos clientes, com foco na modernização do layout dos ambientes das lojas, desde as vitrines aos provadores, na padronização da comunicação visual e na valorização da tradição e credibilidade de uma marca que tem mais de 70 anos de história.