C. Rolim reinaugura duas novas lojas e consolida expansão da marca

A primeira reinauguração será quinta-feira, 21; a segunda, no dia 29, ambas em Fortaleza

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 16:53)
Egídio Serpa
Legenda: As lojas da rede C. Rolim foram redesenhadas, mudaram o layout e reformularam sua marca, readequando-se ao mercado da moda
Foto: Divulgação

Uma das gigantes do varejo cearense, a C. Rolim amplia o processo de modernização e crescimento de sua marca: a rede reinaugurará neste mês de agosto mais duas lojas subordinadas ao novo formato que vem sendo implantado nos últimos anos. A primeira delas será a do North Shopping Fortaleza, a ser reaberta quinta-feira, 21; a segunda, no North Shopping Jóquei, no dia 29. As reinaugurações marcarão a consolidação do plano de expansão iniciado com o “rebranding” da marca, que passa pelo novo layout de lojas e pela revitalização da identidade visual, que reposicionaram a C. Rolim no varejo de moda no Ceará.  

À frente desse processo está o CEO da empresa, Guilherme Rolim, que em 2024 recebeu da CDL de Fortaleza o título de Lojista do Ano, em reconhecimento à sua atuação como liderança empresarial no varejo. Sob sua gestão, a C. Rolim vem transformando a experiência de compra dos clientes, com foco na modernização do layout dos ambientes das lojas, desde as vitrines aos provadores, na padronização da comunicação visual e na valorização da tradição e credibilidade de uma marca que tem mais de 70 anos de história.  

O novo posicionamento busca mostrar que a C. Rolim se renova sem perder suas raízes.  

“Nosso objetivo é oferecer uma experiência de compra cada vez mais agradável e acessível, reforçando o elo de confiança construído ao longo de décadas com nossos clientes. Os clientes verão uma C. Rolim de cara nova, mas com a tradição de sempre”, diz, orgulhoso e feliz, Guilherme Rolim. Um dos diferenciais da rede continua sendo o crediário próprio, consolidando a marca como referência em preço, prazo e moda.  

