Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Brasil aumenta importações de fertilizantes. Rússia lidera

Em julho deste ano, foram importadas 4,79 milhões de toneladas. Em 2025, já foram importadas 24,2 milhões de toneladas.

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 04:05)
Egídio Serpa
Legenda: O agro brasileiro é 100% dependente das importações de fertilizantes. Rússia e China são principais fornecedores
Foto: Shutterstock

No último mês de julho, o Brasil importou o maior volume de fertilizantes do ano, totalizando 4,79 milhões de toneladas, segundo dados do Ministério da Indústria e Comércio Exterior (MDIC). O resultado representa alta de 15,6% em relação a junho e de 7,1% frente ao mesmo mês de 2024, estabelecendo um recorde histórico para o mês de julho.  

No acumulado de 2025, as importações brasileiras de fertilizantes somam 24,2 milhões de toneladas, aumento de 8,8% em comparação ao mesmo intervalo de 2024. Trata-se do maior volume já registrado para o período, superando o recorde anterior de 2022 (23,67 milhões de toneladas) em 2,2%. 

Entre janeiro e julho de 2025, a Rússia manteve-se como principal fornecedora, com 6,88 milhões de toneladas embarcadas (28,2% do volume total), alta de 18% sobre igual período do ano anterior. Na sequência, a China enviou 5,14 milhões de toneladas (21,2% do volume total), com crescimento de 75,7% na comparação anual, enquanto o Canadá ocupou a terceira posição, com 3,1 milhões de toneladas (12,8% do volume total), recuo de 2,2% frente a 2024.   

O dispêndio brasileiro com fertilizantes atingiu US$ 8,8 bilhões, alta de 16% na comparação anual, reflexo do maior volume importado e da elevação dos preços. As compras do insumo representaram 5,2% do total das importações brasileiras no período, ante 4,9% no mesmo intervalo de 2024.   

Veja também

teaser image
Egídio Serpa

Pecém e Utilitas acertam fornecimento de agua para hidrogênio verde

teaser image
Egídio Serpa

Para a indústria têxtil, Reforma Administrativa deve vir logo

teaser image
Egídio Serpa

Boletim Focus reduz inflação para 4,95% em 2025