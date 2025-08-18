Para a indústria têxtil, Reforma Administrativa deve vir logo

Elaborado pelo diretor superintendente e presidente emérito da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecções, Fernando Pimentel, o texto a seguir aborda a necessidade de o Congresso Nacional acelerar a apreciação e a aprovação da Reforma Administrativa.

Na opinião de Pimentel, essa reforma é tão necessária quanto o foram a Trabalhista e a da Previdência, que, na sua opinião, já merece uma nova revisão. Eis o texto do presidente da Abit:

“Nas últimas décadas, o Brasil avançou em importantes reformas estruturais. Realizamos a reforma trabalhista, a previdenciária – que, aliás, já exige novos parâmetros diante da crescente pressão demográfica – e mais recentemente aprovamos a tão debatida reforma tributária sobre o consumo, que deverá entrar em vigor a partir de 2026. Como pessoas físicas e como empresas, estamos em constante processo de adaptação e aprimoramento. O que deve valer também para o estado brasileiro.

“Nesse contexto, a reforma administrativa que começa a ser discutida novamente no Congresso Nacional e no Executivo é tão necessária quanto as anteriores. Não se trata apenas de cortar gastos, como por vezes se tenta resumir o debate, mas de modernizar a máquina pública para que ela seja mais eficiente, produtiva e, sobretudo, voltada ao atendimento das necessidades da população.

“Vivemos uma revolução tecnológica que pode – e deve – ser incorporada à gestão pública. Automatizar processos, integrar sistemas e usar dados com inteligência são caminhos para desburocratizar e melhorar a entrega dos serviços públicos. Isso só será possível, contudo, com a valorização do servidor público, peça central do funcionamento do Estado.

“Valorizar o servidor é garantir um ambiente meritocrático, com planos de carreira bem estruturados, oportunidades de capacitação contínua e possibilidade de mobilidade funcional para acompanhar as mudanças e novas demandas da sociedade. Também é necessário extinguir ou transformar funções que já não fazem mais sentido e permitir que o Estado se reorganize conforme a realidade do século XXI.