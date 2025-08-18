Orós e Castanhão garantem água pelos próximos 2 anos à agroindústria

O açude Castanhão, maior reservatório de água do estado do Ceará, está acumulando hoje 27% de sua capacidade total, que é de 6 bilhões e 500 milhões de metros cúbicos de água. Por sua vez, o açude Orós, que é segundo maior, represa neste momento 86% de sua total capacidade, que é de 1 bilhão e 900 milhões de metros cúbicos.

Diante desse volume, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, disse à coluna que, pelos próximos dois anos, mesmo se não chover, o baixo Jaguaribe e a Região Metropolitana de Fortaleza continuarão mantendo a pleno suas atividades econômicas na indústria e na agropecuária, da mesma maneira que a população de suas cidades terão assegurado o abastecimento normal de água.

Amílcar Silveira também disse que a previsão para o próximo ano é de El Niña, fenômeno climático que provoca boas chuvas no Nordeste e períodos de estiagem no Sul e Sudeste do Brasil e, também, na Argentina.