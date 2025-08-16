Calculista e frio, Putin usa Trump e dribla Zelensky e OTAN

Tudo seguiu um roteiro hollywoodiano e as imagens produzidas e transmitidas ao vivo para o mundo todo o provaram.

Mas quem tirou proveito do cenário e das cenas que se seguiram antes, durante e depois da cúpula realizada ontem em Anchorage, no Alaska, foi o ditador russo Vladimir Putin, que, sorrindo e com a frieza de quem domina o poder e faz dele o que quer, interna e externamente, apertou a mão do também sorridente presidente Donad Trump, deu-lhe tapinhas no ombro, caminhou com ele sobre um tapete vermelho e, ainda, olhou com ironia para o sobrevoo do bombardeiro B-2, o avião invisível da Força Aérea dos EUA que foge da ação dos mais potentes radares, o qual passou por cima de sua cabeça escoltado por quatro caças F-35, estrelas da máquina de guerra norte-americana.

A cúpula destinava-se a tratar de uma solução para o fim do conflito bélico iniciado pela invasão da Rússia ao território soberano da Ucrânia. Hoje, quase quatro anos após o início dessa guerra, o Exército russo, com a ajuda de 10 mil soldados da Coreia do Norte, que lhe fornece também mísseis e drones, domina todo o Leste ucraniano, sendo, desde 2014, dominador da Crimeia, outra província que, pela força, tomou da Ucrânia.

Depois de quase três horas de reunião, Putin e Trump, cumprindo o que lhes cabia no bem elaborado roteiro cinematográfico, falaram aos jornalistas. O primeiro referiu-se ao Alaska, que era território da Rússia até 1867, quando o vendeu aos EUA por temor de que o Reino Unido, que dominava o Canadá, o conquistasse. Depois, para justificar a invasão da Ucrânia, citou o que chamou de “causas raiz” da guerra.

Trump falou em seguida e, na sua fala, frustrou os países da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que esperavam alguma notícia sobre avanços em busca de uma paz na Ucrânia. Trump preferiu transmitir esses detalhes direta e exclusivamente aos líderes europeus.

Putin e Trump retornaram ontem mesmo a Moscou e Washington com missões distintas: o primeiro manterá os bombardeios diários sobre Kiev e outras cidades ucranianas; o segundo já acertou com Zelensky uma reunião segunda-feira, 18, em Washington. "Se a reunião der certo, os EUA agendarão conversas com Putin", disse Trump.