Unimed Fortaleza agiganta-se, cria holding e investe em novos negócios

Dona e administradora de alguns dos maiores e melhores planos de saúde do Ceará, com premiações nacionais e internacionais, a Unimed Fortaleza – uma cooperativa que tem mais de 4 mil médicos associados, dois hospitais e clínicas e laboratórios – cresceu e a tal ponto agigantou-se que criou uma holding, a Unimed Soluções, que, para além das questões que lhe deram origem, está, nos últimos dois anos, investindo em tecnologia, destacadamente na Inteligência Artificial, e gerando novas receitas para si e para empresas parceiras como a Pague Menos e os grupos M. Dias Branco e Edson Queiroz.

Ontem, em um elegante restaurante de Fortaleza, para um seleto grupo de 100 convidados – médicos, empresários, executivos de empresas e jornalistas – a Unimed Fortaleza, presidida pelo Dr. Marcos Aragão, apresentou sua surpreendente e muito ousada novidade: a consolidação de um novo ecossistema voltado à gestão inteligente e à transformação digital no mercado.

Uma voz rouca e aflita gritou no meio do auditório:

“Quer dizer que a Unimed, que salvou minha vida com cirurgias cardíacas realizadas no seu bem equipado hospital, vai transferir seu foco para novos e mais lucrativos negócios? E o que farei quando minhas coronárias exigirem novos procedimentos de urgência?”

A resposta veio de pronto. O que está acontecendo é um movimento marcado por duas ações interligadas: a criação da Unitech, braço tecnológico da Unimed Fortaleza especializado em soluções integradas para gestão e tecnologia, e, simultaneamente, a aquisição da Ponce Tech, empresa cearense de referência nacional em data analytics e Inteligência Artificial.

A partir de agora, essas duas empresas – com as quais a Unimed Fortaleza pode ser chamada de Grupo Unimed Fortaleza – passarão a atuar de forma sistêmica e complementar, sob uma mesma liderança, mas preservando suas identidades e especialidades. O objetivo é atender, com excelência e agilidade, tanto às demandas do Sistema Unimed quanto aos desafios do mercado corporativo nacional. É ou não é ousado? Mas, como o melhor do Ceará é o cearense, ousadia é apenas um insumo da inteligência dos que nascem, vivem e sobrevivem aqui.

A Unitech surge com o propósito de acelerar a transformação digital de organizações de saúde, oferecendo soluções ponta a ponta, desde consultoria estratégica à alocação de talentos especializados, unindo gestão, tecnologia e inovação, com foco em performance e impacto contínuo.

Po sua vez, a Ponce Tech traz para o ecossistema sua expertise em data analytics, hiperautomação e inteligência artificial, ampliando o alcance e a profundidade tecnológica do grupo.

Com mais de 200 colaboradores e clientes de grande relevância, como M. Dias Branco, Fiec, Grupo Edson Queiroz e Solar Coca-Cola, o ecossistema tecnológico que integra, sob o pálio da Unimed Soluções, a Unitech e a Ponce Tech já se posiciona como uma das principais apostas da holding.

A expectativa é alcançar, já no primeiro ano de operação conjunta, um faturamento de R$ 35 milhões, iniciando as atividades como uma das principais fontes de receita da Unimed Soluções e como referência nacional em tecnologia aplicada à gestão. Como se observa, o futuro desse ecossistema – para usar a terminologia da encantadora da Tecnologia da Informação e do desafiador mundo digital -- é muito promissor sob todos os pontos de vista.

Para o Dr. Flávio Ibiapina, diretor Administrativo-Financeiro da Unimed Fortaleza e conselheiro da Unimed Soluções, a iniciativa marca um ponto de virada. Ele explica para os aflitos, como este colunista:

“A criação da Unitech e a aquisição da Ponce Tech representam um marco estratégico para a Unimed Soluções. Estamos consolidando um ecossistema tecnológico capaz de transformar realidades, gerar eficiência sistêmica e posicionar o grupo como referência em inovação aplicada à gestão.”