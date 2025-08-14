Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Economista chefe da Caixa Asset diz: meta fiscal será cumprida

Ramon Wiest falou ontem para 50 empresários cearenses sobre os cenário da economia do Brasil, dos EUA e da China

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 03:56)
Egídio Serpa
Legenda: O economista chefe da Caixa Asset, Ramon Wiest (foto), está otimista com o cenário da economia brasileira
Foto: Egídio Serpa

Falando ontem à noite no auditório do edifício BS Design para 50 empresários de diferentes ramos da indústria cearense, entre eles Beto Studart, controlador do Grupo BSpar;  João Fiúza, socio majoritário e CEO da Construtora Diagonal; e Marcos Novaes, da Novaes Engenharia, o economista chefe da Caixa Asset, Ramon Wiest, mostrou-se otimista com o cenário da economia brasileira e fez uma aposta, ao dizer: 

“A meta fiscal de superávit primário deste ano será cumprida”. 

Ele nem havia terminado a frase, quando uma voz do auditório o indagou em alto e bom som: 

“O senhor acredita nisso, mesmo com o pacote de R$ 30 bilhões para socorrer as empresas exportadoras punidas com o tarifaço de 50% imposto pelo governo dos Estados Unidos?” 

De pronto, ele disse que sim, e explicou que quase todos os recursos desse Evereste de dinheiro virão de Fundos Garantidores já existentes e que oferecem segurança aos investidores e empresas, protegendo seus investimentos e operações de crédito em situações de risco, como a de agora. 

Wiest lembrou que a inflação está recuando e continuará assim pelos próximos meses como consequência positiva do choque de ofertas que já começa a acontecer por força do tarifaço. Como não será da noite para o dia que as empresas exportadoras conquistarão novos mercados para os seus produtos, a saída para minimizar as perdas será o mercado interno, que é grande, mas não suficientemente grande para absorver todo esse excedente. 

Ele também abordou a economia dos Estados Unidos, que, exatamente por causa do tarifaço, terá problemas de inflação que já começam a surgir, o que levanta dúvidas sobre o que fará o Federal Reserve em relação aos juros, que hoje oscilam entre 4,25% e 4,50% ao ano. Há sinais de que o FED fará cortes em suas próximas reuniões, e por causa disto mesmo o dólar perde força nos mercados, fortalecendo outras moedas, como real brasileiro. 

Sobre a China, Ramon Wiest repetiu o que os economistas vêm dizendo: sua economia segue perdendo dinamismo porque o seu mercado imobiliário, responsável pelo extraordinário crescimento da economia do país nos últimos 20 anos, dá sinais de exaustão. Ele disse que o PIB chinês cresce hoje a taxas que variam em torno de 5%, um terço do que crescia há 20 anos. 

Quanto à economia brasileira, o economista-chefe da Caixa Asset – empresa que lidera os novos negócios do banco – reafirmou que a meta fiscal do governo será alcançada, mas frisou que os anos de 2026 e 2027 serão difíceis. Mesmo assim, ele projeta crescimento do PIB em mais de 2% neste ano, de 1,8% em 2026 e de 2% em 2027. 

Wiest não disse, mas a previsão dos seus colegas economistas, que é a mesma, indica que no próximo ano, um ano de eleição presidencial, os gastos do governo aumentarão e é aqui que residirá o problema, uma vez esses gastos já ultrapassaram, em 2025, o limite do razoável.  

Veja também

teaser image
Egídio Serpa

BNB tem índice 98% de conformidade com Lei de Proteção de Dados

teaser image
Egídio Serpa

Cearense Migma Energy cria plataforma para hidrogênio verde

teaser image
Egídio Serpa

Cearense prefere pagar conta do celular do que a da rede de esgoto

 