Economista chefe da Caixa Asset diz: meta fiscal será cumprida

Falando ontem à noite no auditório do edifício BS Design para 50 empresários de diferentes ramos da indústria cearense, entre eles Beto Studart, controlador do Grupo BSpar; João Fiúza, socio majoritário e CEO da Construtora Diagonal; e Marcos Novaes, da Novaes Engenharia, o economista chefe da Caixa Asset, Ramon Wiest, mostrou-se otimista com o cenário da economia brasileira e fez uma aposta, ao dizer:

“A meta fiscal de superávit primário deste ano será cumprida”.

Ele nem havia terminado a frase, quando uma voz do auditório o indagou em alto e bom som:

“O senhor acredita nisso, mesmo com o pacote de R$ 30 bilhões para socorrer as empresas exportadoras punidas com o tarifaço de 50% imposto pelo governo dos Estados Unidos?”

De pronto, ele disse que sim, e explicou que quase todos os recursos desse Evereste de dinheiro virão de Fundos Garantidores já existentes e que oferecem segurança aos investidores e empresas, protegendo seus investimentos e operações de crédito em situações de risco, como a de agora.

Wiest lembrou que a inflação está recuando e continuará assim pelos próximos meses como consequência positiva do choque de ofertas que já começa a acontecer por força do tarifaço. Como não será da noite para o dia que as empresas exportadoras conquistarão novos mercados para os seus produtos, a saída para minimizar as perdas será o mercado interno, que é grande, mas não suficientemente grande para absorver todo esse excedente.

Ele também abordou a economia dos Estados Unidos, que, exatamente por causa do tarifaço, terá problemas de inflação que já começam a surgir, o que levanta dúvidas sobre o que fará o Federal Reserve em relação aos juros, que hoje oscilam entre 4,25% e 4,50% ao ano. Há sinais de que o FED fará cortes em suas próximas reuniões, e por causa disto mesmo o dólar perde força nos mercados, fortalecendo outras moedas, como real brasileiro.

Sobre a China, Ramon Wiest repetiu o que os economistas vêm dizendo: sua economia segue perdendo dinamismo porque o seu mercado imobiliário, responsável pelo extraordinário crescimento da economia do país nos últimos 20 anos, dá sinais de exaustão. Ele disse que o PIB chinês cresce hoje a taxas que variam em torno de 5%, um terço do que crescia há 20 anos.