BNB tem índice 98% de conformidade com Lei de Proteção de Dados

Boa notícia! O Banco do Nordeste recebeu o índice de 98% de conformidade com a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), segundo relatório do Tribunal de Contas da União que, desde 2021, avalia a transparência de instituições públicas federais e estaduais brasileiras. A nota foi a maior entre os bancos públicos e a terceira maior entre as 387 instituições públicas federais e estaduais avaliadas.

A fiscalização do TCU levou em consideração nove parâmetros objetivos como alertas de violação de dados pessoais, segurança no compartilhamento de dados, medidas de proteção, entre outros. Com base no nível de implementação de cada parâmetro foi estabelecido um indicador de adequação de LGPD.

“Sabemos a importância e o valor dos dados pessoais no mundo atual. Por isso mesmo temos um time inteiro dentro da Diretoria de Controle e Risco acompanhando a nossa adequação à LGPD e é muito importante ter esse trabalho reconhecido pelo Tribunal de Contas da União”, afirmou o presidente do BNB, Paulo Câmara.

Para o diretor de Controle e Risco do BNB, Leonardo Cruz, o conceito máximo conferido pelo TCU carrega uma responsabilidade a mais. “Nossa tarefa agora é ainda mais desafiadora porque precisamos manter o índice e acompanhar as atualizações de um tema que é muito novo e dinâmico para todos”, concluiu o diretor.