Caixa mostra a empresários do Ceará suas linhas de financiamento

Hoje, às 17 horas, no auditório do edifício BS Design, a Rede de Atacado da Superintendência da Caixa Econômica Federal no Ceará promoverá o Business Connect – Edição Fortaleza. O evento reunirá empresários, executivos e lideranças de diversos segmentos da atividade econômica aos quais a Caixa apresentará suas linhas de financiamento para os empreendedores cearenses.

O Business Connect terá a presença de Rodrigo Bampi, Head de Middle Market da Caixa Atacado; Amarildo Assis e Rafael Ayala, do Banco de Investimentos da Caixa; Alan Lutife, superintendente Executivo de Atacado no Ceará; Ricardo Lima, superintendente Executivo para as regiões Norte e Nordeste; além de Ramon Wiest, economista chefe da Caixa Asset, que compartilharão perspectivas exclusivas sobre o mercado e a economia brasileiras.

Durante o Business Connect, será apresentada, também, uma análise das tendências macroeconômicas que influenciam o ambiente de negócios no Ceará e no país, além de oportunidades no mercado de capitais disponíveis para apoiar projetos de investimento e desenvolvimento de empresas do Ceará.

Segundo Alan Lutife, o Business Connect pretende reafirma o compromisso da Caixa de oferecer produtos e serviços de alto valor agregado, promovendo conexões relevantes e debatendo tendências que impactam diretamente a economia e o ambiente corporativo.

O evento da Caixa terá a presença maciça de empresários da construção civil, liderados pelo presidente do seu Sindicato, o Sinduscon, Patriolino Dias de Sousa, além do próprio presidente da Federação das Indústrias (Fiec), Ricardo Cavalcante.