Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Caixa mostra a empresários do Ceará suas linhas de financiamento

Especialistas do banco, inclusive seu economista chefe Ramon Wiest, apresentarão as tendências do mercado e da economia brasileiras. Hoje, no BS Design.

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 03:44)
Egídio Serpa
Legenda: As linhas de financiamento da Caixa e as tendências do mercado e da economia brasileira serão temas do Business Connect de hoje
Foto: Divulgação

Hoje, às 17 horas, no auditório do edifício BS Design, a Rede de Atacado da Superintendência da Caixa Econômica Federal no Ceará promoverá o Business Connect – Edição Fortaleza. O evento reunirá empresários, executivos e lideranças de diversos segmentos da atividade econômica aos quais a Caixa apresentará suas linhas de financiamento para os empreendedores cearenses.  

O Business Connect terá a presença de Rodrigo Bampi, Head de Middle Market da Caixa Atacado; Amarildo Assis e Rafael Ayala, do Banco de Investimentos da Caixa;  Alan Lutife, superintendente Executivo de Atacado no Ceará; Ricardo Lima, superintendente Executivo para as regiões Norte e Nordeste; além de Ramon Wiest, economista chefe da Caixa Asset, que compartilharão perspectivas exclusivas sobre o mercado e a economia brasileiras.  

Durante o Business Connect, será apresentada, também, uma análise das tendências macroeconômicas que influenciam o ambiente de negócios no Ceará e no país, além de oportunidades no mercado de capitais disponíveis para apoiar projetos de investimento e desenvolvimento de empresas do Ceará.  

Segundo Alan Lutife, o Business Connect pretende reafirma o compromisso da Caixa de oferecer produtos e serviços de alto valor agregado, promovendo conexões relevantes e debatendo tendências que impactam diretamente a economia e o ambiente corporativo. 

O evento da Caixa terá a presença maciça de empresários da construção civil, liderados pelo presidente do seu Sindicato, o Sinduscon, Patriolino Dias de Sousa, além do próprio presidente da Federação das Indústrias (Fiec), Ricardo Cavalcante.

Veja também

teaser image
Egídio Serpa

Ceará, com duas fábricas, é o maior do Nordeste em latas de alumínio

teaser image
Egídio Serpa

Confirmado: Expoece 2025 será no Parque de Exposições César Cals

teaser image
Egídio Serpa

Tarifaço: exportadores cearenses correm por novos mercados